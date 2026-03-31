Rosjanie próbują przechytrzyć władze. Kreml zacieśnia kontrolę

Rosyjski minister cyfryzacji zapowiedział kolejne restrykcje w dostępie do internetu. Na celowniku Kremla znów znalazły się sieci VPN oraz działające w kraju zagraniczne platformy. Władze twierdzą, że blokowanie internetu jest konieczne, by zapobiegać atakom ze strony Ukrainy. Młodzi Rosjanie szukają sposobów, żeby obejść cenzurę.

Jak przekazał we wtorek Reuters, minister cyfryzacji Rosji Maksut Szadajew oświadczył, że Kreml zamierza jeszcze bardziej ograniczyć możliwość korzystania z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), dzięki którym miliony Rosjan omijają kontrolę i cenzurę internetu.

"Zadaniem jest ograniczenie korzystania z VPN" – napisał minister w w państwowym komunikatorze MAX.

Poinformował też, że podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do licznych zagranicznych platform. Nie podał jednak szczegółów.

Cenzura rosyjskiego internetu i aplikacja od ludzi Putina

Po pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Rosja przyjęła najbardziej represyjne przepisy dotyczące mediów od czasów ZSRR, wprowadzając de facto cenzurę i wzmacniając wpływy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

W ostatnich miesiącach władze państwa posunęły się znacznie dalej: zablokowały WhatsApp, spowolniły działanie Telegramu i wielokrotnie blokowały mobilny internet w Moskwie oraz innych miastach i regionach.

Co więcej, w grudniu 2025 roku, na zlecenie Kremla, w całej Rosji przestała działać aplikacja FaceTime firmy Apple. W ubiegłym roku rosyjskie władze uruchomiły własną platformę Max. Według licznych ekspertów i mediów z państw zachodnich została ona stworzona przez kontrolowaną przez Kreml firmę VK (Vkontakte) na bezpośrednie polecenie przywódcy Władimira Putina.

Rosja blokuje sieci VPN, internauci sprytniejsi

Kreml argumentuje, że zagraniczne platformy nie przestrzegają prawa, a ograniczenia mobilnego internetu są konieczne, aby przeciwdziałać zmasowanym atakom ukraińskich dronów.

Do połowy stycznia Rosja zablokowała ponad 400 sieci VPN. To o 70 proc. więcej niż w ostatnich tygodniach poprzedniego roku. Jednak gdy tylko władze wyłączą jedną sieć VPN, pojawia się kolejna, a wielu młodych Rosjan zmienia swoje sieci VPN codziennie - przekazał Reuters.

