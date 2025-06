Był "bromance", są wzajemne oskarżenia i wyciąganie brudów. Jak zmieniała się relacja Muska z Trumpem

Prezydent Trump: jestem bardzo rozczarowany Elonem Muskiem Źródło: Reuters

"Bromance się skończył" - wieszczą amerykańskie media. Tym określeniem, pochodzącym od angielskiej zbitki słów brother (brat) i romance (romans), które oznacza bliską, emocjonalną, ale platoniczną przyjaźń między dwoma mężczyznami, przez długi czas opisywano relację Elona Muska i Donalda Trumpa.

Dziś jednak ten wyjątkowy sojusz wydaje się należeć do przeszłości. Między dawnymi sprzymierzeńcami zapanował wyraźny chłód, a miejsce wzajemnych umizgów zajęły publiczne przytyki, rozczarowanie i polityczne oskarżenia.

Koniec miesiąca miodowego

Narastający konflikt między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem wokół "One Big Beautiful Bill" - szeroko zakrojonej ustawy budżetowej - eksplodował z pełną siłą. Musk, który wcześniej unikał bezpośrednich ataków na prezydenta, nazwał projekt "obrzydliwym potworkiem" i wezwał do jego odrzucenia. Jego zdaniem ustawa doprowadzi do dalszego zadłużenia kraju i zniweczy wysiłki Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), który sam wcześniej nadzorował.

Trump nie pozostał dłużny - zasugerował, że sprzeciw Muska nie wynika z troski o finanse publiczne, lecz z faktu, że ustawa ogranicza ulgi podatkowe na zakup pojazdów elektrycznych, co bezpośrednio uderza w interesy Tesli.

W odpowiedzi Musk poszedł o krok dalej - poparł wezwania do impeachmentu Trumpa i zastąpienia go przez wiceprezydenta J.D. Vance’a. W serii postów na platformie X zasugerował też, że Trump mógł znajdować się na tzw. liście Epsteina - nieformalnym spisie osób powiązanych z Jeffreyem Epsteinem, skazanym za handel nieletnimi. Choć Trump przyjaźnił się z Epsteinem w przeszłości, nigdy nie przedstawiono dowodów na jego udział w przestępstwach miliardera.

Znaczenie Muska dla administracji Trumpa

Elon Musk stanowił cenne aktywo dla Donalda Trumpa - zarówno w wymiarze dosłownym, jak i symbolicznym. Miliarder przeznaczył astronomiczne sumy na datki polityczne w minionym roku wyborczym - według szacunków ponad 290 milionów dolarów. Znaczna część tej kwoty trafiła bezpośrednio na wsparcie kampanii Donalda Trumpa. Musk stał się też drugim po Trumpie symbolem ruchu MAGA - pojawiał się na wiecach, wielokrotnie zachwalał prezydenta USA, udzielając mu jednoznacznego poparcia.

Zwieńczeniem tej współpracy było objęcie przez Muska kierownictwa nad DOGE - Departamentem Efektywności Rządowej (Department of Government Efficiency). DOGE, powołany przez administrację Trumpa, miał na celu radykalne cięcia wydatków federalnych i eliminację biurokracji. Musk, znany z bezkompromisowego podejścia do zarządzania, zapowiedział oszczędności rzędu biliona dolarów. W praktyce, według oficjalnych danych, DOGE miał wygenerować około 175 miliardów dolarów oszczędności, choć niektóre media podważały dokładność tych wyliczeń. Pod koniec maja 2025 roku Musk ogłosił zakończenie swojej misji w administracji Trumpa.

Porównanie majątków Donalda Trumpa i Elona Muska

Jednowładztwo Trumpa się skończyło?

W rozmowie z TVN24+ amerykanista i autor książki "Ameryka. Dom podzielony" Andrzej Kohut zwraca uwagę, że największym zagrożeniem dla Donalda Trumpa nie jest sama utrata politycznego poparcia wynikająca z konfliktu z Elonem Muskiem.

- Myślę, że największym problemem nie będzie nawet kwestia samej popularności, którą Musk przysparzał bądź nie. Znacznie poważniejsze może być to, że Musk - jeśli oczywiście będzie chciał i jeśli ten konflikt się utrzyma - może zacząć kreować alternatywny biegun polityczny wobec Trumpa. Taki, który przyciągnie wyborców i polityków Partii Republikańskiej niepodzielających wszystkich poglądów byłego prezydenta - ocenia Kohut.

Jak dodaje, taka sytuacja mogłaby zaburzyć dotychczasowy podział sceny politycznej, w którym krytyka Trumpa oznaczała automatyczne przypisanie do obozu demokratów.

- Można będzie powiedzieć: jestem krytyczny wobec Trumpa, tak jak Elon Musk - czy to w sprawie celów, czy w odniesieniu do tej "wielkiej, pięknej ustawy", która właśnie jest procedowana w Kongresie. I to, moim zdaniem, jest większym problemem dla Trumpa niż utrata kilku punktów procentowych poparcia - podkreśla ekspert.

Zdaniem Andrzeja Kohuta, mimo że republikanie kontrolują obie izby Kongresu, ich przewaga jest na tyle niewielka, że każda oznaka wewnętrznego sprzeciwu może zagrozić realizacji kluczowych projektów legislacyjnych administracji Trumpa. - Są kongresmeni, są senatorowie, którzy patrzą nieprzychylnie na kierunek wyznaczony przez "wielką i piękną ustawę" - z różnych względów - wskazuje Kohut w rozmowie z TVN24+.

Jak zaznacza, do tej pory administracji Trumpa udawało się przekonywać niezdecydowanych parlamentarzystów do głosowania zgodnie z linią partii. Jednak sytuacja może się szybko zmienić. - W momencie, kiedy pojawi się jakaś zachęta, żeby działać inaczej, wystarczy, że kilku się wyłamie. Oni nie muszą tworzyć wspólnej frakcji - a i tak nie będzie się dało tego przez Kongres łatwo przeprowadzić - ostrzega ekspert.

"Staną po jego stronie niezależnie od okoliczności"

Dr Karol Szulc, amerykanista z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podkreśla w rozmowie z TVN24+, że Musk był dla Trumpa cennym sojusznikiem w kampanii wyborczej, ale obecnie stał się dla niego politycznym obciążeniem.

- Był "aktywem", ale już stał się "pasywem" - przekonuje dr Szulc. Jego zdaniem konflikt nie wpłynie znacząco na notowania prezydenta. - Nie sądzę, żeby to miało naprawdę najmniejszy wpływ na poparcie dla Trumpa, bo jego zwolennicy są raczej jego wyznawcami niż wyborcami. Staną po jego stronie niezależnie od okoliczności - komentuje.

Ekspert zwraca uwagę na paradoks wcześniejszego zbliżenia Muska do elektoratu Trumpa. - Sam fakt, że Elon Musk został przez chwilę zaakceptowany przez wyborców Trumpa jako "swój", jest zaskakujący. To przecież multimiliarder, który zbudował Teslę - firmę sprzedającą auta elektryczne głównie liberalnej, zamożnej elicie, czyli grupie dalekiej od typowego wyborcy Trumpa - zwraca uwagę amerykanista.

- Dlatego wielu z nas, obserwatorów, przewidywało, że dojdzie do rozłamu w tej relacji. I właśnie to obserwujemy - podsumowuje dr Karol Szulc.

W serii wpisów Elona Muska, które wywołały polityczną burzę, pojawił się apel o impeachment Donalda Trumpa i zastąpienie go przez wiceprezydenta J.D. Vance’a. Andrzej Kohut nie przewiduje tutaj jednak znaczącego wzmocnienia pozycji Vance’a w Partii Republikańskiej.

- Myślę, że jeśli chodzi o J.D. Vance’a, to on bardzo jednoznacznie postawił na bycie częścią zespołu Donalda Trumpa - komentuje Andrzej Kohut. - Na pewno nie będzie się w tym momencie przeciwko niemu opowiadał, zwłaszcza w kontekście tak mało prawdopodobnego scenariusza jak impeachment - podkreśla.

Koniec państwowej kroplówki?

W czwartek akcje Tesli straciły 14 procent, co przełożyło się na spadek kapitalizacji rynkowej spółki o około 150 miliardów dolarów. Zostało to powszechnie odebrane jako reakcja inwestorów na konflikt Muska z prezydentem USA. Zdaniem Karola Szulca to właśnie Musk będzie przegranym w wojnie z Trumpem.

- Jego opinia została zszargana zarówno w centrum - często błędnie nazywane "lewą stroną" - jak i na prawicy - ocenia dr Szulc. - Wyobrażam sobie scenariusz, w którym wykonuje kolejny zwrot o 180 stopni i zaczyna wspierać demokratów. Dla niego to raczej nie byłby problem - dodaje.

- Musk to przede wszystkim egotyk - obywatel własnego ego - który najwyraźniej wierzy, że dzięki pieniądzom i statusowi najbogatszego człowieka świata może zdobyć realną władzę polityczną - ocenia dr Szulc. Jak dodaje, ostatnie wydarzenia pokazały, że rzeczywistość wygląda inaczej. - Trump jasno mu pokazał, że to tak nie działa. Władza to władza, a pieniądze to pieniądze. Jedno nie gwarantuje drugiego - podkreśla politolog.

Kto ma więcej do stracenia?

Firmy zarządzane przez Elona Muska w dużym stopniu opierają się na wsparciu rządowym - od ulg podatkowych na zakup samochodów elektrycznych, przez zgody na testy autonomicznych pojazdów, po strategiczną współpracę z administracją USA w zakresie eksploracji kosmosu.

Zdaniem Andrzeja Kohuta trudno jednak jednoznacznie wskazać, kto w tej sytuacji ma więcej do stracenia - Musk czy Trump. Obie strony są ze sobą powiązane w sposób, który czyni ewentualne zerwanie relacji kosztownym i politycznie ryzykownym. - Rzeczywiście, problem istnieje i można powiedzieć, że ma charakter obustronny - ocenia Andrzej Kohut.

- Z jednej strony Trump może mieć pokusę, by uderzyć w Muska - zresztą sam to zasugerował w jednym z wpisów, mówiąc, że najłatwiejszym sposobem na oszczędności byłoby po prostu zerwanie rządowych kontraktów z jego firmami - zwraca uwagę Kohut.

Ale - jak zaznacza Kohut - sprawa nie jest tak prosta. - Problem polega na tym, że dziś amerykańskie programy kosmiczne w ogromnym stopniu opierają się na firmie Muska. Trudno sobie wyobrazić ich kontynuację bez udziału SpaceX. Podobnie jest z projektami realizowanymi dla Departamentu Obrony - firmy Muska są w nie głęboko zaangażowane, więc tej współpracy nie da się łatwo zerwać - komentuje.

- Jeśli taka próba nastąpi, to zobaczymy bardzo wyraźnie, jak silnie amerykańskie państwo jest dziś uzależnione od Elona Muska - a przede wszystkim od jego korporacji - przewiduje Kohut.

Andrzej Kohut podkreśla, że w kluczowych obszarach, takich jak eksploracja kosmosu, Elon Musk i jego firma SpaceX pozostają praktycznie niezastąpieni. Nawet inni miliarderzy, jak Jeff Bezos ze swoją firmą Blue Origin, nie są dziś w stanie przejąć tej roli.

- Mieliśmy tego doskonały pokaz w ostatnich miesiącach. Okazało się, że astronauci wyniesieni na Międzynarodową Stację Kosmiczną statkiem Boeinga nie byli w stanie wrócić bez pomocy Elona Muska - przypomina Kohut.

Ekspert zaznacza, że SpaceX jest obecnie największym podmiotem wynoszącym satelity na orbitę i posiada unikalne zdolności technologiczne, których nie da się łatwo zastąpić. - To nie jest kwestia przyjaźni z tym czy innym miliarderem, tylko po prostu zdolności, jakie ta firma i jej produkty posiadają - podkreśla Kohut.

Dr Karol Szulc nie wyklucza, że Elon Musk może próbować odwrócić polityczną narrację i wykorzystać konflikt z Donaldem Trumpem do poprawy swojego wizerunku - zwłaszcza w kontekście Tesli.

- Kto wie, może Musk, mówiąc o tym zwrocie, o którym rozmawialiśmy, odzyska część klientów, jeśli chodzi o Teslę. Może jego samochody przestaną być tak masowo niszczone - zauważa Szulc. Ekspert sugeruje, że Musk może zacząć być postrzegany jako ofiara politycznego ataku - co paradoksalnie może mu się opłacić.

Dr Karol Szulc odniósł się także do zarzutów Muska o kontakty Trumpa z Epsteinem. - Pytanie, czy on ma do tego dostęp, bo to, że Trump tam jest - w tych plikach, w tych aktach - to była tajemnica poliszynela. Wszyscy o tym wiedzieli. Pytanie, w jakim charakterze. Czy jako sprawca, czy po prostu jako bogaty przyjaciel Epsteina. Wiele jest takich rzeczy, którym ta znajomość wychodzi bokiem. Tego się pewnie nie dowiemy, póki nie dostaniemy tych akt. A Trump, zakładam, zrobi wszystko, żeby one nie ujrzały światła dziennego - komentuje Szulc.

Relacja Muska i Trumpa: kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń dotyczących relacji Elona Muska i Donalda Trumpa przedstawiono na portalu CNBC.

Lipiec 2024 Po zamachu na życie Donalda Trumpa podczas wiecu w Butler w Pensylwanii, Elon Musk publicznie udziela mu poparcia. Na platformie X pisze: "W pełni popieram prezydenta Trumpa i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia".

Sierpień-październik 2024 W sierpniu Trump i Musk prowadzą rozmowę na żywo na platformie X. Transmisja, mimo problemów technicznych, przyciąga uwagę mediów. Obaj politycznie się wspierają, poruszając tematy od zmian klimatycznych po zamach na Trumpa.

Musk sugeruje gotowość do objęcia funkcji publicznej, publikując grafikę, w której przedstawia się jako reprezentant DOGE - Departamentu Efektywności Rządowej. W październiku pojawia się na wiecu Trumpa w Pensylwanii, nosząc czapkę z hasłem: "Make America Great Again" i deklarując, że Trump to "jedyny kandydat zdolny ocalić amerykańską demokrację".

Listopad 2024 Po zwycięstwie Trumpa w wyborach Musk zostaje mianowany współprzewodniczącym nowo utworzonego Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), obok Viveka Ramaswamy’ego. Celem instytucji jest ograniczenie biurokracji i wydatków federalnych.

"Ci dwaj wspaniali Amerykanie utorują drogę mojej administracji do demontażu biurokracji rządowej i restrukturyzacji agencji federalnych" - zachwala Trump.

Wkrótce potem Ramaswamy rezygnuje z funkcji, by ubiegać się o urząd publiczny.

Dwa tygodnie po zwycięstwie wyborczym Trumpa prezydent pojawia się u boku Muska na pokazie startu rakiety SpaceX "Starship" w Teksasie.

Styczeń 2025 Podczas inauguracji prezydenckiej Trump wychwala Muska: "Mamy nową gwiazdę. Narodziła się gwiazda. Elon!"

Musk dołącza do regularnych spotkań z liderami największych firm technologicznych, takich jak Amazon, Google czy Meta.

Luty-marzec 2025 Musk rozpoczyna intensywne działania oszczędnościowe w agencjach rządowych. DOGE wprowadza obowiązkowy powrót do biur i likwiduje część programów opartych na pracy zdalnej.

Pojawiają się kontrowersje, gdy zespół DOGE ingeruje w działania instytucji takich jak U.S. Institute of Peace. W marcu Trump przypomina członkom gabinetu, że to oni, a nie Musk, odpowiadają za swoje resorty. Musk komentuje spotkanie jako "bardzo owocne".

Trump broni Muska, przekształcając trawnik Białego Domu w wystawę aut Tesli i chwaląc go jako patriotę. Zapowiada też, że sam kupi jeden z samochodów.

Kwiecień 2025

Musk zapowiada ograniczenie swojego zaangażowania w DOGE. W mediach pojawiają się doniesienia o jego przemęczeniu i rozproszeniu, co niepokoi inwestorów Tesli i SpaceX. Wyniki finansowe Tesli za pierwszy kwartał rozczarowują, a akcje spółki tanieją o ponad 40 proc. od początku roku.

Maj 2025

W wywiadzie dla CBS News Musk krytykuje sztandarową ustawę podatkowo-budżetową Trumpa, twierdząc, że niweczy ona wysiłki DOGE w ograniczaniu wydatków publicznych.

Trump odpowiada, że nie wszystkie elementy ustawy mu się podobają, ale "inne go zachwycają". Dzień po wywiadzie Musk ogłasza odejście z Białego Domu, dziękując za możliwość kierowania DOGE.

Trump organizuje pożegnanie, chwaląc Muska za jego wkład i dodając, że "tak naprawdę nie odchodzi", bo DOGE to jego "dziecko".

Czerwiec 2025

Musk ponownie atakuje ustawę budżetową, nazywając ją "odrażającą abominacją", która pogłębi deficyt. W ostrym wpisie na X oskarża polityków o zdradę zasad.

Wkrótce wybucha otwarty konflikt online między Trumpem a Muskiem. Prezydent grozi odebraniem kontraktów rządowych firmom Muska, a ten odpowiada, że Trump nie wygrałby wyborów bez jego wsparcia.

"Mieliśmy świetną relację z Elonem. Nie wiem, czy nadal ją mamy" - podsumowuje Trump.

Grafiki i opracowanie danych: Katarzyna Korzeniowska