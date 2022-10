Prezydent o potencjalnej możliwości udziału Polski w nuclear sharing. "Symboliczny ruch" #PisząoPolsce

Zagraniczne media skomentowały wywiad prezydenta Andrzeja Dudy, w którym mówił o potencjalnej możliwości udziału Polski w nuclear sharing. Bloomberg i "Guardian" przytoczyły wypowiedź przedstawiciela Białego Domu, który nic nie wiedział o tej kwestii i odesłał z pytaniami do polskich władz. Brytyjski dziennik określił też działania Polski jako "symboliczne", ponieważ "przeniesienie głowic nuklearnych bliżej Rosji uczyniłoby je mniej przydatnymi militarnie".

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" powiedział, że nic nie wskazuje na to, by Polska w najbliższym czasie znalazła się w posiadaniu broni nuklearnej, Dodał jednak, że zawsze jest potencjalna możliwość udziału w nuclear sharing. - Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty – powiedział.

Bloomberg: Biały Dom nic nie wie o tej sprawie

Amerykański Bloomberg zwrócił uwagę, że "USA i NATO publicznie oświadczały, że nie planują rozmieszczenia broni jądrowej w krajach, które dołączyły do sojuszu po upadku komunizmu ponad trzy dekady temu".

Agencja przekazała też wypowiedź urzędnika Białego Domu, który powiedział, że nic nie wie na temat poruszanej kwestii i odesłał z dalszymi pytaniami w tej sprawie do polskich władz.

Bloomberg rozmawiał również z wysokiej rangi przedstawicielem polskiej dyplomacji, który odmówił podania nazwiska, ponieważ nie był upoważniony do publicznego wypowiadania się w tej sprawie. Przekazał agencji, że przyjęcie broni byłoby w interesie bezpieczeństwa Polski, regionu i całej Europy.

"Guardian": przeniesienie głowic uczyniłoby je mniej przydatnymi militarnie

"Wszystkie są bombami B61, które były postrzegane jako przestarzałe militarnie. Eksperci od kontroli zbrojeń od dawna wzywali do usunięcia ich z Europy" - napisano. Jednocześnie zauważono, że broń przeszła modernizację. "Bomby zostały również zaprojektowane do przenoszenia przez nowe myśliwce stealth F-35A Lightning II, co potencjalnie uczyniłoby je częścią aktywnego arsenału nuklearnego USA" - dodał "Guardian".