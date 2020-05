Bolsonaro wysyła wojsko do walki z pożarami lasu

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro podpisał rozkaz o wysłaniu do Amazonii wojska w celu walki z pożarami lasu i nielegalnym karczowaniem puszczy. W walce z nielegalną wycinką ma pomóc budowa bazy wojskowej w Amazonii.

W związku ze znacznym wzrostem nielegalnej wycinki drzew w Amazonii prezydent Brazylii Jair Bolsonaro podpisał w czwartek rozkaz o wysłaniu wojska do puszczy. Wiceprezydent Hamilton Maurao zapowiedział wcześniej budowę bazy wojskowej w Amazonii w ramach walki z deforestacją. Według agencji Reutera, Amazonia w pierwszym kwartale straciła o 51 procent więcej pokrywy leśnej niż w takim samym czasie rok temu. Przy czym, z uwagi na porę deszczową, zwykle jest to okres, kiedy wycinka puszczy ustaje.

Sgt. Adam M. Stump/WIkimedia CC BY 2.0

Prezydent Brazylii wyśle wojsko do walki z wycinką Amazonii

Wojsko nie po raz pierwszy wysyłane jest do Amazonii

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Jair Bolsonaro wysyła wojsko do Amazonii. Zrobił to także w sierpniu ubiegłego roku, w reakcji na falę krytyki, jaka spadła na jego administrację w wyniku rekordowych pożarów i wycinki drzew.