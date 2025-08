Wysłannik Trumpa w Izraelu. "Mamy bardzo dobry plan"

Głód w Strefie Gazy. Nie ma mleka na niemowląt, rodziny szukają alternatywy Źródło: Reuters

Na terenie Strefy Gazy nadal znajduje się 49 osób, żywych lub martwych, które terroryści Hamasu porwali z terytorium Izraela podczas ataku z października 2023 roku, który wywołał trwającą do dziś wojnę i kryzys humanitarny w Strefie Gazy. W wyniku wojny ogółem zginęło ponad 60 tysięcy Palestyńczyków. Hamas zabił w 2023 roku 1,2 tysiąca osób i uprowadził 251.

Palestyński oddział Organizacji Czerwonego Półksiężyca poinformował w niedzielę, że w wyniku izraelskiego ataku na miasto Chan Junus w Strefie Gazy zginął jeden z pracowników tej organizacji. Trzy inne osoby miały zostać ranne.

Obrona cywilna Strefy Gazy poinformowała, że w sobotę w izraelskich ostrzałach zginęło 32 Palestyńczyków, w tym 14 osób, które czekały na pomoc. Izraelska armia podała natomiast, że w wyniku jej działań w Strefie Gazy śmierć poniósł jeden z dowódców średniego szczebla terrorystycznego ugrupowania Hamas.

Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff odwiedził w piątek centrum dystrybucji pomocy humanitarnej w Strefie Gazy na terenie kontrolowanym przez izraelskie wojsko. Hamas nazwał jego wizytę w enklawie "przygotowanym wcześniej teatrzykiem, mającym na celu zmylenie opinii publicznej".

Terrorystyczne ugrupowanie oświadczyło również, że nie złoży broni tak długo, jak nie powstanie niepodległe państwo palestyńskie ze stolicą w Jerozolimie.

W wydanym oświadczeniu Hamas ogłosił, że zbrojny opór "nie może ustać z wyjątkiem pełnego przywrócenia naszych praw narodowych, w tym głównie ustanowienia niepodległego, w pełni suwerennego państwa palestyńskiego z Jerozolimą jako jego stolicą".

Witkoff: pracujemy nad planem odbudowy Gazy

Spotkanie rodzin izraelskich zakładników z Witkoffem odbyło się na Placu Zakładników w Tel Awiwie. - Większość Izraelczyków chce, aby zakładnicy wrócili do domów. Również większość mieszkańców Gazy chce ich powrotu, ponieważ zależy im na odbudowie Strefy Gazy – powiedział wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, cytowany przez portal Times of Israel.

- Nie ma zwycięstwa bez sprowadzenia wszystkich do domu - dodał.

Witkoff, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył: - Mamy bardzo, bardzo dobry plan, nad którym wspólnie pracujemy z izraelskim rządem, z premierem (Benjaminem) Netanjahu nad odbudową Gazy. To faktycznie oznacza koniec wojny.

Izraelski portal podał, że spotkanie trwało prawie dwie godziny.

Reuters odnotowuje, że Waszyngton poproszony o komentarz do tych słów, nie odniósł się do nich. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała przed podróżą wysłannika USA na Bliski Wschód, że jego zadaniem będzie opracowanie planu zwiększenia dostaw żywności i pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej, że najszybszym sposobem na zakończenie kryzysu byłoby poddanie się Hamasu i uwolnienie zakładników.

