Możliwy "znaczący zestaw ataków". "Istnieje poważne ryzyko błędnej kalkulacji"

Rzecznik izraelskiej armii podaje, że wojsko znajduje się w stanie "najwyższego pogotowia" w związku z możliwością ataku Iranu lub Hezbollahu. Przed "znaczącym zestawem ataków" Iranu na Izrael ostrzega Biały Dom. Brytyjski premier przekonywał Teheran, by powstrzymał się od ataku odwetowego.

- Śledzimy poczynania naszych wrogów, przede wszystkim Hezbollahu i Iranu, lotnictwo zwiększyło liczbę patroli nad Libanem, by wykrywać i neutralizować zagrożenia - dodał Hagari. - Jesteśmy przygotowani zarówno do obrony, jak i do ataku - podkreślił.