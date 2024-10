Bliski doradca Kima w Rosji. Dostał specjalne zadanie

Kim Dzong Bok, bliski współpracownik północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una, przyjechał do Rosji – poinformowała agencja Kyodo, powołując się na źródło w wywiadzie wojskowym Ukrainy (HUR). Według źródła ten zaufany człowiek przywódcy Korei Północnej będzie nadzorował wysłanych z tego kraju do Rosji żołnierzy.

Według portalu North Korea Leadership Watch, wielokrotnie towarzyszył on Kim Dzong Unowi w czasie wizytowania ćwiczeń wojskowych.

Żołnierze z Korei Północnej wysłani do Rosji

Wywiad Korei Południowej poinformował w ostatnich dniach, że Pjongjang wysłał do Rosji około trzech tys. żołnierzy, a do końca roku ma ich tam trafić łącznie 10 tys. Ustalenia te potwierdziły m.in. USA i część państw unijnych, w tym Polska i Holandia .

W czwartek wywiad ukraiński poinformował, że pierwsi żołnierze z Korei Północnej zostali już wysłani do obwodu kurskiego na zachodzie Rosji, gdzie od 6 sierpnia ofensywę prowadzi wojsko ukraińskie. Z kolei w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ma informacje, iż północnokoreańscy żołnierze w niedzielę lub poniedziałek zostaną włączeni do walk w obwodzie kurskim.

Zełenski alarmował również, że wysłanie północnokoreańskich żołnierzy na front będzie "pierwszym krokiem na drodze ku wojnie światowej" i wezwał Zachód do zdecydowanej reakcji. Z kolei NATO ostrzegło, że jeśli północnokoreańscy żołnierze dołączą do wojsk rosyjskich na Ukrainie, może to oznaczać eskalację wojny.