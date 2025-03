Biały Dom: zlikwidowaliśmy kierownictwo Hutich

Co najmniej cztery osoby zginęły, zaś wiele innych zostało rannych w wyniku niedzielnych ataków powietrznych armii amerykańskiej na stolicę Jemenu, Sanę - podał w niedzielę należący do rebeliantów kanał telewizyjny Al Masirah. Według doniesień lokalnych mediów zbombardowany został m.in. budynek położony w dzielnicy mieszkalnej na zachodzie miasta. Z kolei telewizja Al Hadath poinformowała, że celem ataku były "należące do Huti magazyny broni" znajdujące się w Sanie oraz w prowincji Saada na północnym zachodzie Jemenu.