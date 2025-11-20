Białoruś uwolniła katolickich księży. "Intensyfikacja kontaktów z Watykanem"

Szumilino znajduje się w obwodzie witebskim Źródło: Google Earth

Henrych Akałatowicz i Andrzej Juchniewicz są obywatelami Białorusi. Ksiądz Akałatowicz, proboszcz kościoła w Wołożynie w obwodzie mińskim, został skazany w grudniu 2024 roku na 11 lat więzienia za "zdradę państwa".

Ksiądz Juchniewicz został skazany w kwietniu na 13 lat kolonii karnej. Jak informował wówczas rzecznik Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ojciec Paweł Gomulak, Juchniewiczowi postawiono najpierw zarzuty związane z "działalnością wywrotową", a następnie z przestępstwami kryminalnymi.

"Gest miłosierdzia"

W czwartek Konferencja Katolickich Biskupów na Białorusi poinformowała o ich uwolnieniu. Przekazała, że stało się to możliwe dzięki październikowej wizycie w Mińsku wysłannika Watykanu, kardynała Claudio Gugerottiego i osiągniętych porozumień. "Jest on starym przyjacielem Białorusi, wiele zrobił dla Kościoła Katolickiego w naszym kraju, a także dla rozwoju dialogu państwowo-kościelnego i międzywyznaniowego" - podano na stronie Konferencji Katolickich Biskupów.

Konferencja oceniła, że ułaskawienie i zwolnienie katolickich księży przez białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenkę było "gestem miłosierdzia i szacunku dla papieża".

Informację o uwolnieniu księży przekazała także Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, do której jurysdykcji należy oblacka misja na Białorusi.

Państwowa agencja BiełTA poinformowała w czwartek, że decyzja Łukaszenki w sprawie ułaskawienia katolickich księży została podjęta z uwagi na intensyfikację kontaktów z Watykanem.

