Białoruś uwolniła katolickich księży. "Intensyfikacja kontaktów z Watykanem"

Henrych Akałatowicz i Andrzej Juchniewicz są obywatelami Białorusi. Ksiądz Akałatowicz, proboszcz kościoła w Wołożynie w obwodzie mińskim, został skazany w grudniu 2024 roku na 11 lat więzienia za "zdradę państwa".
Ksiądz Juchniewicz został skazany w kwietniu na 13 lat kolonii karnej. Jak informował wówczas rzecznik Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ojciec Paweł Gomulak, Juchniewiczowi postawiono najpierw zarzuty związane z "działalnością wywrotową", a następnie z przestępstwami kryminalnymi.
"Gest miłosierdzia"
W czwartek Konferencja Katolickich Biskupów na Białorusi poinformowała o ich uwolnieniu. Przekazała, że stało się to możliwe dzięki październikowej wizycie w Mińsku wysłannika Watykanu, kardynała Claudio Gugerottiego i osiągniętych porozumień. "Jest on starym przyjacielem Białorusi, wiele zrobił dla Kościoła Katolickiego w naszym kraju, a także dla rozwoju dialogu państwowo-kościelnego i międzywyznaniowego" - podano na stronie Konferencji Katolickich Biskupów.
Konferencja oceniła, że ułaskawienie i zwolnienie katolickich księży przez białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenkę było "gestem miłosierdzia i szacunku dla papieża".
Informację o uwolnieniu księży przekazała także Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, do której jurysdykcji należy oblacka misja na Białorusi.
Państwowa agencja BiełTA poinformowała w czwartek, że decyzja Łukaszenki w sprawie ułaskawienia katolickich księży została podjęta z uwagi na intensyfikację kontaktów z Watykanem.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl