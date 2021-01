Cichanouska chce "bezpiecznie wrócić na Białoruś"

Swiatłana Cichanouska, liderka opozycji i główna rywalka Alaksandra Łukaszenki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, zaapelowała do społeczności międzynarodowej o pomoc w zorganizowaniu jej bezpiecznego powrotu do kraju i zorganizowaniu nowych, wolnych wyborów prezydenckich.

W poniedziałek Cichanouska przeprowadziła spotkanie w formie wideokonferencji z ambasadorami UE przy OBWE. Wyznała w czasie rozmowy, że chciałaby "bezpiecznie wrócić na Białoruś". Zaapelowała o pomoc w zorganizowaniu zarówno jej, jak i innym liderom sił demokratycznych bezpiecznego powrotu do kraju.

"Ponieważ wszczęto wobec mnie dwie sprawy karne z wydaniem międzypaństwowego (na Białorusi i w Rosji - red.) listu gończego, powinny być szczególne gwarancje mojego powrotu. Sytuacja z Nawalnym pokazała, że ​​wymaga to pomocy społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim OBWE" - oznajmiła Cichanouska, nawiązując do rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który 17 stycznia, tuż po powrocie do Moskwy z Berlina, gdzie przebywał w klinice po próbie otrucia środkiem bojowym nowiczok, został aresztowany na lotnisku Szeremietiewo.