Cichanouska o "maskaradzie" zorganizowanej przez Łukaszenkę

"Te tak zwane wybory prezydenckie to tylko farsa. Nie są to wybory, ale maskarada zorganizowana przez Łukaszenkę, by mógł ponownie wyznaczyć siebie do rządzenia i rościć sobie legitymizację, która nie istnieje. Nie ma alternatywnych kandydatów, nie ma obserwatorów ani liczenia głosów" - oświadczyła Cichanouska w wywiadzie opublikowanym w sobotę.

Cichanouska wzywa Białorusinów do odrzucenia "inscenizacji"

"Wzywamy Białorusinów, by odrzucili tę inscenizację. Zachęcam tych, którzy będą zmuszeni do udziału w wyborach, aby w ramach protestu głosowali 'przeciwko wszystkim' (chodzi o opcję "przeciwko wszystkim kandydatom" na karcie do głosowania - red.). Jeśli chodzi o wyborców, którzy są poza Białorusią, to zachęcam ich, by wzięli udział w demonstracjach i akcjach na świecie, których celem jest sygnalizowanie, że reżim Łukaszenki jest nieprawomocny" - mówiła opozycjonistka.