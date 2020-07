Milicja zatrzymała osoby, które ustawiły się w kolejce do Centralnej Komisji Wyborczej

W środę wieczorem białoruska milicja zatrzymywała osoby, które ustawiły się w kolejce do Centralnej Komisji Wyborczej, by zaskarżyć decyzję o niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów.

W związku z zamknięciem białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej o godzinie 19 milicja apelowała do zgromadzonych, by się rozeszli. Tuż przed zamknięciem urzędu kolejka rozciągnęła się na kilka kilometrów. O godzinie 19 zamknięto okoliczne ulice i siły specjalne milicji zaczęły zatrzymywać ludzi. Jak poinformowali aktywiści centrum praw człowieka Wiasna, część osób z kolejki udała się do pobliskiego centralnego urzędu pocztowego, by wysłać skargi, ale urząd zamknięto, rzekomo z powodu informacji o podłożonej bombie.