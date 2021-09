Kobieta skazana na 1,5 roku więzienia za słowa o "akcie piractwa" Alaksandra Łukaszenki. Zacytowała BBC

Przymusowe lądowanie

23 maja na lotnisku w Mińsku doszło do przymusowego lądowania samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna. Następnie aresztowano lecącego nim opozycyjnego blogera, byłego redaktora kanału Nexta w Telegramie Ramana Pratasiewicza.

W prawie karnym na Białorusi za publiczne znieważenie prezydenta grozi kara do czterech (za powtórne - do pięciu) lat więzienia, a za publiczne zniesławienie – do pięciu lat (za powtórne - do sześciu). Przewidziana jest także odpowiedzialność karna za obrazę przedstawicieli władzy i sędziów.