Francuski filozof o "największym sojuszniku Putina" w wojnie z Ukrainą

- Wynik tej wojny zmieni nasze losy w Europie, w Ameryce, na Zachodzie i na świecie. (...) Oczywiście nie jest to wojna światowa, ale jest to wojna, która wpływa na cały świat. To wojna zglobalizowana, która ma swój efekt motyla w każdym zakątku planety. W Afryce nastał teraz kryzys podaży zbóż i głodu, który wygenerowano w Rosji - powiedział. Wyjaśnił, że film o Ukrainie powstał w wielkim pośpiechu, ponieważ ma za zadanie przypominać znudzonej wojną opinii publicznej o tym, co dzieje się w tym kraju.