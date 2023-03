Berlin. Kąpiel topless w publicznych basenach dozwolona dla wszystkich. Jest tylko jeden warunek

Rozgoryczona 33-latka złożyła skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, twierdząc, że zakaz kąpieli topless, obowiązujący wyłącznie kobiety, stanowi dyskryminację. W piśmie zwróciła uwagę, że regulaminy kąpielisk i basenów nie zawierają zapisów dotyczących płci, a jedynie zalecają noszenie "komercyjnych strojów kąpielowych". Powołując się na państwową ustawę antydyskryminacyjną zażądała, by zagwarantowano wszystkim, bez względu na płeć, prawo do korzystania z basenów publicznych z odkrytą klatką piersiową.