Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Żołnierze ogłosili w telewizji przejęcie władzy. Próba zamachu stanu w Beninie, 14 osób zatrzymanych

Żołnierze ogłaszający zamach stanu w Beninie
Francuska ambasada poinformowała o strzałach w pobliżu rezydencji prezydenta Beninu
Źródło: Reuters
Rzecznik rządu w Beninie przekazał, że aresztowano 14 osób w związku z próbą siłowego przejęcia władzy w kraju, udaremnioną ostatecznie przez wojsko. Wcześniej francuska ambasada informowała o strzałach w pobliżu rezydencji prezydenta Beninu.

Władze Beninu poinformowały w niedzielę, że siły zbrojne udaremniły próbę zamachu stanu po tym, jak grupa żołnierzy ogłosiła w telewizji państwowej przejęcie władzy.

Co najmniej ośmiu żołnierzy, z których część była uzbrojona, pojawiło się w niedzielę rano w telewizji państwowej, aby ogłosić, że "Wojskowy Komitet Odnowy" pod przewodnictwem pułkownika Tigri Pascala przejął władzę i rozwiązuje instytucje państwowe, zawiesza konstytucję oraz zamyka granice powietrzne, lądowe i morskie.

Żołnierze ogłaszający zamach stanu w Beninie
Żołnierze ogłaszający zamach stanu w Beninie
Źródło: Reuters

"Armia uroczyście zobowiązuje się dać mieszkańcom Beninu nadzieję na prawdziwie nową erę, w której panować będzie braterstwo, sprawiedliwość i praca" - głosiło oświadczenie odczytane przez jednego z żołnierzy.

Udaremniony zamach stanu

Kilka godzin później minister spraw wewnętrznych Alassane Seidou poinformował, że siły zbrojne Beninu udaremniły próbę zamachu stanu.

- Wczesnym rankiem w niedzielę 7 grudnia 2025 r. niewielka grupa żołnierzy rozpoczęła bunt, którego celem było zdestabilizowanie państwa i jego instytucji. W obliczu tej sytuacji benińskie siły zbrojne i ich dowództwo, wierne swojej przysiędze, pozostały lojalne wobec republiki - oświadczył w zamieszczonym na Facebooku nagraniu szef resortu spraw wewnętrznych Alassane Seidou.

Rzecznik rządu Wilfried Leandre Houngbedji poinformował, że do niedzieli po południu w związku z próbą zamachu stanu aresztowano 14 osób, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Regionalny blok ECOWAS z Afryki Zachodniej oraz Unia Afrykańska potępiły próbę zamachu stanu.

Strzały w pobliżu rezydencji prezydenta

Ambasada Francji w niedzielę rano informowała, że w pobliżu rezydencji prezydenta Beninu Patrice’a Talona w Kotonu słychać było strzały, w związku z czym zaapelowano o pozostanie w domach.

Prezydent Beninu Patrice Talon
Prezydent Beninu Patrice Talon
Źródło: PAP/EPA/Andre Borges

Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji o miejscu pobytu prezydenta Talona, który w kwietniu 2026 r. powinien ustąpić z urzędu po 10 latach jego sprawowania, ale źródło w jego otoczeniu powiedziało AFP, że szef państwa jest bezpieczny.

Według świadków, na których powołuje się Reuters, wczesnym popołudniem policja została rozmieszczona na głównych skrzyżowaniach w centrum miasta, a strzały ucichły. Jak podaje BBC, nad Kotonu przelatują helikoptery, drogi są zablokowane, a na niektórych ulicach widać wojsko.

W swoim oświadczeniu telewizyjnym żołnierze wspomnieli o pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w północnej części Beninu, "w połączeniu z lekceważeniem i zaniedbaniem naszych poległych braci broni". W kwietniu rząd poinformował, że 54 żołnierzy zginęło w przeprowadzonym przez organizację powiązaną z Al-Kaidą ataku na północy kraju. Rebelianci skrytykowali również cięcia w służbie zdrowia i podwyżki podatków, a także ograniczenia działalności politycznej.

Benin przyjął nową konstytucję

Talonowi przypisuje się ożywienie gospodarki, ale w kraju odnotowano również wzrost liczby ataków bojowników dżihadystycznych, którzy sieją spustoszenie też w Mali i Burkina Faso - podkreśla Reuters.

W zeszłym miesiącu Benin przyjął nową konstytucję, tworząc senat i przedłużając kadencję prezydenta z pięciu do siedmiu lat. W kwietniu mają odbyć się tam wybory prezydenckie.

Pucz był mistyfikacją? Rosną wątpliwości po zamachu stanu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pucz był mistyfikacją? Rosną wątpliwości po zamachu stanu

Partia opozycyjna Demokratów, założona przez poprzednika Talona, Thomasa Boni Yayi, nie uzyskała poparcia dla swojego kandydata, ponieważ sąd uznał, że nie ma on wystarczającego poparcia ze strony parlamentarzystów.

W pierwszych dziesięcioleciach po uzyskaniu niepodległości od Francji w 1960 r. w Beninie miało miejsce kilka zamachów stanu i prób obalenia władzy, jednak od czasu przeprowadzenia wyborów wielopartyjnych w 1991 r. w kraju nie doszło do żadnego przejęcia władzy siłą.

OGLĄDAJ: "Kolonializm ma się dobrze". Kto ma chrapkę na afrykańskie surowce?
pc

"Kolonializm ma się dobrze". Kto ma chrapkę na afrykańskie surowce?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/gp

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
AfrykaWojskoUnia Afrykańska
Czytaj także:
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 roku więzienia za cztery promile
Olsztyn
imageTitle
Ukrainka uderza w rywalki. "Neutralność powinna zostać wystawiona na próbę"
Najnowsze
Sidney Polak
Sidney Polak odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"
Polska
Luwr
Kolejne problemy w Luwrze. Woda zniszczyła setki książek
Świat
imageTitle
Osłabiony Lech nie dał za wygraną. Emocje do końca
EUROSPORT
imageTitle
Piotr Żyła w euforii. "Odpłynąłem, dawno tego nie miałem"
EUROSPORT
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
METEO
Martin Parr
Robił poważne zdjęcia pod przykrywką rozrywki
Świat
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
Kilogramy mięsa w potoku. Leśnicy o "bombie epidemiologicznej"
Kraków
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu i twarde nie dla państwa palestyńskiego
Świat
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
WARSZAWA
imageTitle
Dobre skoki Polaków w Wiśle. To ich najlepszy konkurs w sezonie
EUROSPORT
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
METEO
Donald Trump
"Żegnaj, Ameryko". Głos o nowej strategii USA
Świat
42 min
koncert dziecko sluchawki shutterstock_2667042713
Ciemna strona pracy w branży muzycznej
Pogłos
Rysy w Tatrach
Wypadek turystki na Rysach. "Przeleciała około 400 metrów"
Kraków
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
"Ruszyła lawina wniosków". Może powstać 100 tysięcy takich mieszkań
BIZNES
Lando Norris na torze w Lusajlu, Katar
Ostatni wyścig zdecydował. Poznaliśmy mistrza świata Formuły 1
EUROSPORT
Hamował tuż przed maską
Oślepiał długimi światłami, hamował tuż przed maską. Nagranie
Lubuskie
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
METEO
Justin Trudeau, Katy Perry oraz Fumio Kishida z żoną Yuko na spotkaniu 3 grudnia
Plotki krążyły od miesięcy, jest potwierdzenie
Świat
paryz sekwana - Pierre Laborde shutterstock_2566863149
Wybrano najatrakcyjniejsze na świecie miasto dla turystów
BIZNES
imageTitle
Sensacja w ekstraklasie. Jagiellonia bez punktów
Najnowsze
Prace drogowe na trasie S8
Ogromny zator na wyjeździe z Warszawy
WARSZAWA
Bułgaria "wypowiedziała posłuszeństwo". Ale czy Brukseli?
Bułgaria "wypowiedziała posłuszeństwo". Komu naprawdę?
Renata Gluza
W Australii zapanowały ponad 40-stopniowe upały
Tydzień upałów. Było prawie 45 stopni
METEO
Strefa Gazy
Netanjahu i Blair dyskutowali o planach Trumpa
Świat
Ulica Jeżewskiego przejdzie remont
Wymiana nawierzchni. Dzielnica prosi o zabranie aut
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski już wchodził na boisko. Spotkała go przykra niespodzianka
EUROSPORT
imageTitle
Jest Joniak, nie ma Kubackiego. Siedmiu Polaków w konkursie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica