Świat

Próbowali obalić prezydenta, na wybrzeżu rosyjskie okręty

Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Ulice w Kotonu po próbie puczu w Beninie
Źródło: Reuters
Podczas próby puczu w Beninie na wybrzeżu pojawiły się dwa rosyjskie okręty - informuje nowojorska agencja Sahara Reporters. Jej zdaniem pucz mógł być inspirowany przez Kreml, a w dniu puczu rosyjska propaganda w internecie była wyjątkowo silna.

W niedzielę w Beninie na Zachodzie Afryki doszło do puczu. Grupa oficerów, której przewodził niewyróżniający się wcześniej porucznik Pascal Tigri, próbowała obalić prezydenta Patrice'a Talona. Jak podaje w środę nowojorska agencja informacyjna Sahara Reporters, tego samego dnia w pobliżu Kotonu, największego miasta i portu tego kraju, pojawiły się dwa rosyjskie okręty. Zaznaczono jednak, że oba szybko odpłynęły, gdy stało się jasne, że zamach stanu nie powiódł się, a puczyści zmuszeni zostali do ucieczki. Agencja sugeruje, że pucz mógł być inspirowany przez Kreml.

Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych
Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych

Rosyjskie okręty przy Beninie

Sahara Reporters opisuje, że Rosja nie musiała swojej floty ściągać z innych części świata, bo ma ją tuż obok. Pod koniec listopada uzyskała dostęp do portu Lome w sąsiednim państwie, Togo, po zawarciu porozumienia z władzami tego kraju o współpracy wojskowej. A oba porty, Lome i Kotonu, oddalone są od siebie zaledwie o 150 km.

Ale maleńkie Togo nie satysfakcjonuje Moskwy, która konsekwentnie dąży do zwiększenia wpływów w całej Zatoce Gwinejskiej - wskazuje agencja. Kontrola nad Beninem dałaby jej nieskrępowany dostęp do Sahelu, który od Atlantyku na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie opanowany jest już przez junty wojskowe.

Rosyjska propaganda w dniu puczu

Agencja opisuje też, że w dniu puczu wyjątkowo ożywieni w Beninie byli prorosyjscy propagandyści, powiązani z moskiewskimi sieciami informacyjnymi. Wiele wpisów w mediach społecznościowych zamieścił tego dnia Kemi Seba, prominentna postać rosyjskiego "ruchu na rzecz Afryki", który nazwał atak puczystów "dniem wyzwolenia", a następnie szybko usunął wpisy, gdy spiskowcy ponieśli klęskę.

Aktywna była też Nathalie Yamb, szwajcarsko-kameruńska aktywistka ściśle powiązana z Rosją i juntami wojskowymi Sahelu, uznana przez Unię Europejską za personę non grata, która została specjalnym doradcą przywódcy junty wojskowej w Nigrze.

W dniu zamachu aktywiści współpracujący z Moskwą rozpowszechniali zmanipulowane nagrania i zdjęcia z wieców patriotycznych organizowanych przed laty w Kotonu, które miały kłamliwie przekonywać, że buntowników w Beninie wsparło teraz dwa miliony protestujących. Sahara Reporters zasugerowała, że taka operacja musiała być wcześniej zaplanowana i przygotowana, ponieważ wojskowy zamach stanu trwał zbyt krótko, by tę aktywność medialną przypisać przypadkowi.

Sukces Putina. Rosja zyskała dostęp do nowych portów
Sukces Putina. Rosja zyskała dostęp do nowych portów

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RosjaAfryka
