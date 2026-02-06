Przerwany start. Samolot rozpędzał się obok pasa startowego

Jak informuje portal, Airbus linii SAS ze 135 pasażerami na pokładzie miał wylecieć do stolicy Danii o godz. 20:30, ale miał znaczne opóźnienie. Do potencjalnie niebezpiecznego incydentu doszło o godz. 22:04, kiedy to przerwano start maszyny rozpędzającej się po drodze kołowania idącej równolegle do pasa startowego. Według doniesień mediów samolot, który osiągnął już prędkość ponad 200 km/h, zatrzymał się niedaleko lotniskowych zbiorników paliwa.
Incydent na lotnisku w Brukseli. Przerwano start samolotu
"Załodze udało się bezpiecznie zatrzymać samolot przed startem i nikt nie odniósł obrażeń" - informuje VRT. Mimo to na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną lotniska i policję. Jak pisze portal, pasażerom i załodze udzielono pomocy psychologicznej.
Powód, dla którego piloci próbowali wykorzystać drogę kołowania jako pas startowy, nie jest jeszcze znany i zostanie zbadany przez belgijskie władze lotnictwa cywilnego. Jak informują przedstawiciele lotniska, droga kołowania, na której znalazła się maszyna, "służy jedynie do przemieszczania samolotów między terminalem a pasem startowym".
Opracowała Ewa Żebrowska/am
Źródło: VRT, The Brussels Times, tvn24.pl