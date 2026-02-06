Przerwany start. Samolot rozpędzał się obok pasa startowego

Lotnisko w Brukseli Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje portal, Airbus linii SAS ze 135 pasażerami na pokładzie miał wylecieć do stolicy Danii o godz. 20:30, ale miał znaczne opóźnienie. Do potencjalnie niebezpiecznego incydentu doszło o godz. 22:04, kiedy to przerwano start maszyny rozpędzającej się po drodze kołowania idącej równolegle do pasa startowego. Według doniesień mediów samolot, który osiągnął już prędkość ponad 200 km/h, zatrzymał się niedaleko lotniskowych zbiorników paliwa.

Incydent na lotnisku w Brukseli. Przerwano start samolotu

"Załodze udało się bezpiecznie zatrzymać samolot przed startem i nikt nie odniósł obrażeń" - informuje VRT. Mimo to na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną lotniska i policję. Jak pisze portal, pasażerom i załodze udzielono pomocy psychologicznej.

Powód, dla którego piloci próbowali wykorzystać drogę kołowania jako pas startowy, nie jest jeszcze znany i zostanie zbadany przez belgijskie władze lotnictwa cywilnego. Jak informują przedstawiciele lotniska, droga kołowania, na której znalazła się maszyna, "służy jedynie do przemieszczania samolotów między terminalem a pasem startowym".

Scandinavian Airlines Airbus A320-251N accelerates to 117 knots on a taxiway after mistaking it for the runway at Brussels Airport on Thursday.



"The take-off of a Scandinavian Airlines plane was interrupted," says Brussels Airport spokeswoman Ariane Goossens. "The aircraft had… pic.twitter.com/3hYw6YwROA — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 6, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska/am