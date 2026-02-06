Logo strona główna
Świat

Przerwany start. Samolot rozpędzał się obok pasa startowego

Samolot linii SAS. Zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko w Brukseli
Źródło: Reuters
Pasażerowie udający się z Brukseli do Kopenhagi zostali w czwartek ewakuowani z pokładu samolotu po tym, jak pilot zaczął podejście do startu z drogi kołowania zamiast pasa startowego - informują belgijskie media. Incydent z udziałem samolotu Scandinavian Airlines (SAS) potwierdzili publicznemu nadawcy VRT przedstawiciele lotniska w Brukseli.

Jak informuje portal, Airbus linii SAS ze 135 pasażerami na pokładzie miał wylecieć do stolicy Danii o godz. 20:30, ale miał znaczne opóźnienie. Do potencjalnie niebezpiecznego incydentu doszło o godz. 22:04, kiedy to przerwano start maszyny rozpędzającej się po drodze kołowania idącej równolegle do pasa startowego. Według doniesień mediów samolot, który osiągnął już prędkość ponad 200 km/h, zatrzymał się niedaleko lotniskowych zbiorników paliwa.

"Załodze udało się bezpiecznie zatrzymać samolot przed startem i nikt nie odniósł obrażeń" - informuje VRT. Mimo to na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym straż pożarną lotniska i policję. Jak pisze portal, pasażerom i załodze udzielono pomocy psychologicznej.

Powód, dla którego piloci próbowali wykorzystać drogę kołowania jako pas startowy, nie jest jeszcze znany i zostanie zbadany przez belgijskie władze lotnictwa cywilnego. Jak informują przedstawiciele lotniska, droga kołowania, na której znalazła się maszyna, "służy jedynie do przemieszczania samolotów między terminalem a pasem startowym".

Opracowała Ewa Żebrowska/am

Źródło: VRT, The Brussels Times, tvn24.pl

