Pięć ofiar śmiertelnych pożaru bloku w Belgii
Pożar wybuchł przed południem we wtorek na ósmym piętrze 10-piętrowego budynku w dzielnicy Linkeroever. Ewakuowano z niego ponad 200 osób.
Pożar bloku w Belgii
Agencja Reuters przekazała, że w wyniku pożaru zginęło co najmniej pięć osób, a 10 zostało rannych. Lokalne media informowały najpierw o sześciu ofiarach śmiertelnych, powołując się na policję, jednak później tę liczbę skorygowano.
W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji.
Przyczyny pożaru nie zostały dotąd podane.
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Źródło: PAP, Reuters