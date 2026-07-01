Świat Pięć ofiar śmiertelnych pożaru bloku w Belgii Oprac. Adrian Wróbel |

Pożar bloku w Antwerpii. Kilka osób nie żyje Źródło zdj. gł.: Jonas Roosens/Belga/Shutterstock/EastNews

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Pożar wybuchł przed południem we wtorek na ósmym piętrze 10-piętrowego budynku w dzielnicy Linkeroever. Ewakuowano z niego ponad 200 osób.

Pożar bloku w Antwerpii Źródło zdjęcia: Jonas Roosens/Belga/Shutterstock/EastNews

Pożar bloku w Belgii

Agencja Reuters przekazała, że w wyniku pożaru zginęło co najmniej pięć osób, a 10 zostało rannych. Lokalne media informowały najpierw o sześciu ofiarach śmiertelnych, powołując się na policję, jednak później tę liczbę skorygowano.

W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji.

Przyczyny pożaru nie zostały dotąd podane.

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