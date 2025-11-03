Dwie fazy przelotu dronów nad bazą wojskową. "To wygląda na operację szpiegowską"

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W nocy z soboty na niedzielę, a także poprzedniej, nad bazą wojskową Kleine-Brogel zaobserwowano niezidentyfikowane drony. W tym miejscu przechowywana jest amerykańska broń atomowa.

Szef belgijskiego MON Theo Francken przekazał, że ostatni incydent miał dwie fazy.

Według ekspertów drony znacznie różniły się od tych cywilnych.

Przez dwie noce z rzędu - z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę - nad bazą lotniczą Kleine-Brogel w północno-wschodniej Belgii zaobserwowano kilka niezidentyfikowanych dronów. Informował o tym w weekend minister obrony Theo Francken w mediach społecznościowych, a w poniedziałek także jego resort.

Również w poniedziałek szef resortu powiedział w rozmowie z frankofońskim publicznym nadawcą RTBF, że ten ostatni incydent miał dwie fazy. - Najpierw pojawiły się małe drony, testujące (możliwości reagowania) naszych służb, a później większe, służące destabilizowaniu (sytuacji). To wygląda na operację szpiegowską - ocenił.

Obeszli systemy zakłócania. "Amatorzy nie wiedzieliby, jak to zrobić"

Francken podkreślił, że operatorzy dronów działali w sposób profesjonalny, zmieniając częstotliwości, by obejść systemy zakłócania sygnału. - Amatorzy nie wiedzieliby, jak to zrobić - wskazywał. Minister wykluczył, że mogło chodzić o żart lub nielegalne użycie dronów przez hobbystów.

Jak zauważyli eksperci, cytowani przez flamandzkiego nadawcę publicznego VRT, drony obserwowane nad Kleine-Brogel były większe niż popularne modele cywilne i mogły mieć charakter wojskowy lub półprofesjonalny. Policja próbowała je śledzić z użyciem helikoptera, jednak bez skutku.

Baza lotnicza Kleine Brogel jest siedzibą belgijskiego 10. Skrzydła Taktycznego, które obsługuje F-16 Fighting Falcons. Przechowywana jest tam też broń jądrowa USA, a od 2027 roku mają w niej stacjonować myśliwce F-35.

Kleine-Brogel Air Base - wojskowa baza lotnicza w Belgii Źródło: VanderWolf Images / Shutterstock

Według belgijskich mediów, do podobnych incydentów doszło w ostatnich tygodniach również w innych bazach wojskowych w kraju, w tym w Elsenborn, w tzw. Kantonach Wschodnich niedaleko granicy z Niemcami oraz nad Marche-en-Famenne na południowym wschodzie Belgii. Władze nie wskazały jeszcze żadnego podejrzanego o te działania, ale komentatorzy przypominają o niedawnych naruszeniach przestrzeni powietrznej krajów NATO przez bezzałogowce z Rosji.

"Gonimy za problemem"

Francken przyznał, że Belgia nie dysponuje wystarczającymi systemami obrony przed tego typu zagrożeniami. - Gonimy za problemem, który powinniśmy byli rozwiązać pięć czy dziesięć lat temu - oznajmił minister. Zapowiedział też analizę prawnych i technicznych możliwości neutralizowania wrogich dronów.

