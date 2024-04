Konferencja NatCon organizowana przez europejskie środowiska narodowo-konserwatywne w Brukseli została we wtorek przerwana przez policję. Decyzję wydał burmistrz jednej z dzielnic miasta z uwagi na "bezpieczeństwo publiczne". Jak wynika z informacji organizatora, jednym z prelegentów w środę ma być Mateusz Morawiecki. Był o to pytany przez reportera TVN24 Macieja Sokołowskiego.

Brukselska policja przerwała we wtorek konferencję NatCon organizowaną przez europejskie środowiska narodowo-konserwatywne, na której mieli wystąpić m.in. premier Węgier Viktor Orban, były premier RP Mateusz Morawiecki, kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour i kardynał Gerhard Mueller.

Około godziny 13 przed lokalem, gdzie od kilku godzin trwało wydarzenie, pojawiła się policja, "sprawdzając, jakie kroki należy podjąć, aby je przerwać" - poinformował portal Brussels Times. Konferencja była zamykana "stopniowo", co oznacza, że ludzie nie byli zmuszani do opuszczenia budynku, ale ci, którzy go opuścili, nie byli wpuszczani z powrotem.