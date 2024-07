BBC potwierdza: trzy zamordowane kobiety to żona i córki prezentera

Trzy kobiety zamordowane w brytyjskim Bushey to żona i córki Johna Hunta, prezentera i komentatora sportowego BBC - informację potwierdził brytyjski publiczny nadawca.

Sprawca, 26-letni Kyle Clifford, pracował jako ochroniarz. Został zatrzymany w środę po kilkunastogodzinnej obławie na cmentarzu w Enfield na północy Londynu. Policja potwierdziła jego zatrzymanie oraz to, że funkcjonariusze nie musieli użyć broni palnej. Z powodu obrażeń, jakie miał, mężczyzna został zabrany do szpitala. Według policji, znał on swoje ofiary.