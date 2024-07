Barack Obama o szansach Joe Bidena

Joe Biden musi poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury - powiedział były prezydent USA Barack Obama. Polityk stwierdził, że szansa demokraty na zwycięstwo w listopadowych wyborach znacznie się zmniejszyła. Portal Axios powołał się na wypowiedzi czołowych demokratów, którzy twierdzą, że rosnąca presja na Bidena wkrótce doprowadzi go do wycofania kandydatury, być może nawet w ten weekend.

Pod koniec czerwca Obama przyznał, że prezydent Joe Biden miał "zły" występ podczas debaty z Donaldem Trumpem , ale zadeklarował, że nadal w pełni popiera demokratę. "Złe wieczorne debaty zdarzają się, wierzcie mi, bo to wiem" - napisał Obama na platformie X.

Były prezydent zauważył jednak, że "te (zbliżające się) wybory to wciąż wybór między kimś, kto przez całe życie walczył za zwykłych ludzi a kimś, kto dba tylko o siebie". "Ostatnia noc nie zmieniła tego" - dodał.

Axios: według czołowych demokratów Biden wkrótce zostanie skłoniony do wycofania kandydatury

Axios powołał się na wypowiedzi czołowych demokratów, którzy twierdzą, że "rosnąca presja liderów w Kongresie i bliskich przyjaciół przekonają prezydenta Bidena do decyzji o wycofaniu się z wyścigu o prezydenturę, nawet w ten weekend".

Liderzy partii twierdzą, że jeśli Biden pozostanie kandydatem partii, może się to zakończyć przytłaczającym zwycięstwem Donalda Trumpa i "wymazaniem jego dorobku", a według Axios "presja na Bidena doszła do nieznośnych poziomów".

W środę do wycofania z wyścigu o fotel prezydenta USA wezwał Bidena demokratyczny kongresmen i kandydat na senatora Adam Schiff. Należący do partyjnej elity polityk wyraził wątpliwość, czy ma on szansę wygrać z Trumpem. Amerykańskie media donoszą, że o wycofanie się z wyścigu przez Bidena mieli apelować także inni liderzy Partii Demokratycznej, w tym Chuck Schumer czy Nancy Pelosi.