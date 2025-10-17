Polski autokar zderzył się z ciężarówką na austriackiej autostradzie. Jedna osoba nie żyje

Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austri ciężarówka zderzyła się z autokarem, w zdarzeniu uczestniczył też samochód osobowy - podały austriackie media. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Autostrada jest zamknięta w obu kierunkach.
Według wstępnych informacji, na które powołuje się portal Heute, jedna osoba zginęła, cztery osoby zostały ciężko ranne, a 19 osób odniosło lekkie obrażenia. Austriacki portal poinformował, że kierowca autokaru został uwięziony w kabinie pojazdu, z której wydobywali go strażacy.
Według austriackich mediów na miejscu są helikoptery pogotowia ratunkowego i służby medyczne.
Autorka/Autor: kkop/tr
Źródło: Heute
Źródło zdjęcia głównego: Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach/Facebook