Skutki nowego prawa odczuwalne, twórcy zaniepokojeni. "Może będę musiał to zmienić"

W ciągu pierwszej doby od wejścia w życie w Australii prawa zakazującego dostęp do mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16. roku życia, jego skutki zaczęli odczuwać zarówno użytkownicy, jak i twórcy. Dla wielu z nich ta grupa wiekowa stanowiła dużą część obserwujących.

- W pierwszej dobie po wejściu ograniczenia moje filmy ledwo osiągnęły jedną dziesiątą typowej liczby odtworzeń - mówił w rozmowie z Reutersem Josh Partington, autor treści na TikToku. - Zarówno moje wczorajsze filmy na TikToku, jak i na Instagramie wypadły dość słabo. Oba miały poniżej 10 tysięcy wyświetleń, co jest dla mnie bardzo nietypowe - dodał.

Podkreślił, że młodzi odbiorcy znacząco wpływali na jego zasięgi. - Duża część moich fanów poniżej 16. roku życia jest niezwykle zaangażowana i to w dużej mierze dzięki nim moje filmy cieszą się takim odbiorem - mówił.

Twórców może czekać zmiana strategii

Na samym Instagramie osoby poniżej 16. roku życia posiadają 350 tysięcy kont, a kolejne 200 tysięcy na TikToku - podał premier Australii w rozmowie z ABC. Dla twórców oznacza to nie tylko utratę obserwujących, ale również konieczność zmiany strategii publikowania treści.

- Zawsze starałem się publikować na TikToku od godziny 15.30, kiedy dzieci wracają do domu po szkole i sięgają po telefony. Może będę musiał to zmienić - powiedział Reutersowi australijski komik Mitch Dale.

Przełomowe prawo

W środę Australia, jako pierwszy kraj na świecie, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób do 16. roku życia. Konta takich użytkowników są dezaktywowane lub zawieszane do czasu osiągnięcia przez nich odpowiedniego wieku.

Zakaz ma dotknąć w sumie około miliona dzieci. Za niedostosowanie się do nowego prawa karani mają być jedynie internetowi giganci, a nie użytkownicy czy ich rodzice. Do tej pory nie zostało jeszcze sprecyzowane, jak firmy mają weryfikować użytkownika danego konta. Każda platforma ma wypracować na to swój w własny sposób. Za nieprzestrzeganie regulacji firmom grozi kara do 50 milionów dolarów australijskich (120 milionów złotych).

