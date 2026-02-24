Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Była "dziwna prośba" i "desperackie apele". Teraz znaleziono zwłoki

Chris Baghsarian
Australijska policja (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters
Blisko dwa tygodnie po porwaniu 85-latka z Sydney prowadzący śledztwo funkcjonariusze znaleźli w pobliżu pola golfowego na terenie metropolii ludzkie szczątki. Policja podejrzewa, że mogą należeć do porwanego najprawdopodobniej przez pomyłkę emeryta.

Policja odnalazła ludzkie szczątki w Pitt Town w północno-zachodniej części Sydney we wtorek rano (w poniedziałkowy wieczór w Polsce). Funkcjonariusze podejrzewają, że mogą należeć do 85-letniego Chrisa Baghsariana, jednak nie są w stanie potwierdzić identyfikacji - przekazał portal ABC News .

Dzień wcześniej funkcjonariusze znaleźli ślady kryminalistyczne powiązane z Baghsarianem w spalonym samochodzie w Westmead. Szara Toyota - jak poinformował nadinspektor Andrew Marks z wydziału ds. rozbojów i poważnych przestępstw - była widziana w okolicy dwa tygodnie wcześniej.

Chris Baghsarian
Chris Baghsarian
Źródło: Policja Nowej Południowej Walii

"Desperackie apele" policji do porywaczy

- Jesteśmy oburzeni, że coś takiego mogło się przytrafić niewinnemu człowiekowi - podkreślił Marks. W ciągu ostatnich dwóch tygodni policja kilkukrotnie prosiła o pomoc w znalezieniu mężczyzny. BBC pisze wręcz o "desperackich apelach" policji.

Baghsarian został porwany ze swojego domu w North Ryde na przedmieściach Sydney 13 lutego, o czym policja poinformowała dzień później. "Policja uważa, że mężczyzna (...) mógł nie być zamierzonym celem i apeluje o jego bezpieczny powrót" - przekazały wówczas służby. - To bardzo dziwna prośba, ale apelujemy do osób odpowiedzialnych o uwolnienie pana Baghsariana w bezpiecznym miejscu - apelował nadinspektor Marks.

Porwanie 85-latka. Rodzina: trudno pojąć

W trakcie poszukiwań głos zabrała również rodzina 85-letniego wdowca. "Chris jest oddanym ojcem, bratem, wujkiem i dziadkiem. Jest kochany, łagodny. To najmilsza osoba, jaką znamy - ktoś, kto nigdy nie skrzywdziłby nawet muchy" - przekazali krewni w oświadczeniu. "Trudno nam pojąć fakt, że został porwany, a nasza rodzina została wplątana w coś, z czym nie mamy nic wspólnego" - podkreślili.

Prawdziwym celem porywaczy miał być krewny biznesmena z Sydney skazanego za napad z bronią w ręku - podał we wtorek "Sydney Morning Herald", powołując się na policję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Po porwaniu matki znanej prezenterki znaleziono rękawiczkę. FBI ma próbkę DNA
Zatrzymany mężczyzna w związku z porwaniem
Zatrzymany w głośnej sprawie porwania. "Pomyślałem: co ja k*** tu robię"
Justyna Zuber
Bergamo, Włochy. Próba porwania dziecka w supermarkecie
Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: ABC News, The Guardian, BBC, Sydney Morning Herald, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nowej Południowej Walii

Udostępnij:
Tagi:
AustraliaporwaniePolicja
Czytaj także:
Wall Street Inwestor NYSE
AI napędza wyniki Nvidii. Analitycy ostrzegają przed spowolnieniem
BIZNES
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
METEO
Charles Kushner
Wezwali ambasadora, nie przyszedł. Później zadzwonił do szefa MSZ
Świat
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
WARSZAWA
Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin (jest zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych)
Areszt dla rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu
Polska
imageTitle
Jechał po złoto, trafił do szpitala. Giacomel już po ablacji serca
EUROSPORT
Czeska policja opublikowała zdjęcie nietypowego pojazdu
Niecodzienna kontrola tuż za polską granicą. Policja pokazuje zdjęcia
Świat
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Zderzył się z ciężarówką, zginął na miejscu
Trójmiasto
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
WARSZAWA
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
BIZNES
Lasy Państwowe (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 miliona złotych z Lasów Państwowych na kongres i stowarzyszenie. W tle brat Ziobry
Robert Zieliński
Święto Wiosny - Chiny
Dlaczego te dwa państwa coraz jawniej chcą rozbić Unię Europejską?
Maciej Michałek
rak choroba onkologia pacjent pacjentka shutterstock_1795847173_1
Radioterapia bez strachu. Naukowcy sprawdzają, jak mówić o leczeniu nowotworów
Najnowsze
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Poznali się na portalu randkowym. Gdy go odwiedziła, zaatakował ją młotkiem
Poznań
imageTitle
Tałant Dujszebajew ogłoszony trenerem czołowej reprezentacji
EUROSPORT
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
WARSZAWA
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu - zdjęcie satelitarne z 22 lutego 2026 roku
Czarny dym nad kurortem. Odwet kartelu widoczny z kosmosu
Świat
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
WARSZAWA
Tygrys z parku Tiger Kingdom Chiang Mai, gdzie w lutym zmarły 72 tygrysy
Padło ponad 70 tygrysów. Żyły w parku odwiedzanym przez turystów
METEO
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
BIZNES
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
WARSZAWA
Thomas Rose
Ambasador USA o "koszmarnej rzeźni". "Miliony istnień ludzkich zniszczone bez sensu"
Świat
Odwilż, śnieg, roztopy
Czerwone punkty na mapie Polski. Ostrzeżenia przed wezbraniem rzek
METEO
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Rzadki przykład fabryki śródmiejskiej. Produkowano tam czcionki, broń i serki topione
WARSZAWA
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Ucieczkę zakończył na ogrodzeniu
Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w ogrodzenie
Wrocław
imageTitle
Zamiast Tomasiaka "Kacper T.". Dlaczego PZN ukrył dane potrójnego medalisty?
EUROSPORT
Pogodnie, wiosna
Napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?
METEO
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica