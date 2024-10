"​​Król został zlekceważony". Wizyta Karola ze sporem w tle

"Powinni po prostu zdjąć swoje republikańskie kapelusze, wybrać się na krótką wycieczkę do Canberry, powiedzieć 'cześć i dziękuję za przyjazd do Australii'" - dodała.

"Nieobecność premierów jest całkowicie nie do obrony"

"Nieobecność premierów stanowych na przyjęciu w Canberze jest całkowicie nie do obrony" - powiedziała BBC. "Powitanie króla i królowej w Australii to najmniej, co mogą zrobić jako najwyżsi rangą przedstawiciele swoich stanów" - oceniła. Nie przekonały ją argumenty szefów regionalnych rządów, że mają tego dnia inne zobowiązania.

Premier stanu Wiktoria, Jacinta Allan, wyjaśniała, że nie może pojechać do stolicy, ponieważ jest zajęta innymi sprawami rządowymi, ale na niedawnej konferencji prasowej powiedziała, że ​​jest "bardzo zadowolona z wizyty króla Karola w Australii". Zapytana o jej pogląd na temat Australii jako republiki, odpowiedziała, że ​​jest to "coś, co by poparła, ale nie jest dla niej teraz priorytetem".