Sieci handlowe Kmart i Target ogłosiły w sobotę w Australii wycofanie ze sprzedaży piasku do zabawy. W niektórych próbkach wykryto ślady rakotwórczego azbestu - informuje BBC. Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów stwierdziła, że ryzyko przedostania się azbestu do powietrza lub jego inhalacji jest niskie.

Yvette Berry, minister edukacji Australijskiego Terytorium Stołecznego (ACT), który obejmuje stolicę kraju, Canberrę, oraz okolice, przekazała w mediach społecznościowych, że w szkołach trwają kontrole. Dodała, że ​​dotychczasowe wyniki badań na obecność azbestu w powietrzu były negatywne. Od poniedziałku 69 szkół w Canberze oraz w pobliżu stolicy Australii będzie jednak zamkniętych.

Pierwsze szkoły zamknięte już w piątek

Już w piątek kilka szkół i przedszkoli w regionie zostało całkowicie lub częściowo zamkniętych po ostrzeżeniu o ryzyku obecności azbestu w piasku dla dzieci sprzedawanym przez sieć Officeworks. Te doniesienia wywołały niepokój również w Nowej Zelandii. Tam niektóre szkoły też zostały z tego powodu tymczasowo zamknięte.

Produkty, które zostały wycofane, to Active Sandtub - 14-częściowy zestaw budowlany zamek z piasku, a także pojemniki Magic Sand w kolorach niebieski, zielony i różowy.

Rząd Australijskiego Terytorium Stołecznego przekazał, że osoby, które miały kontakt z tymi produktami nie wymagają badań klinicznych.

23 szkoły w ACT pozostaną otwarte, gdyż nie miały tych produktów, albo miały ich bardzo małe ich ilości.