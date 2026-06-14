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Świat

Ataki ukraińskich dronów w Rosji. Celem składy paliw i zakłady chemiczne

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Rybińsk
Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Siły dronowe Ukrainy zaatakowały skład paliw w Rybińsku, położonym na północ od Moskwy. Ukraińskie media informują również o innych uderzeniach w rosyjską infrastrukturę, do których doszło ostatniej nocy.

Portal Ukrinform przekazał, że w nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony uderzyły w składy paliw w Rybińsku w obwodzie jarosławskim. Miasto to znajduje się na północ od Moskwy i ponad 700 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Z kolei portal RBK Ukraina podał, że bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar. Według najnowszych informacji w atakach nikt nie ucierpiał.

Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Kolejne ataki na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie atakowały Ukrainę. Według Sił Powietrznych tego kraju okupanci użyli w atakach 98 dronów, z czego 91 zostało strąconych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej. Siedem bezzałogowców trafiło w cele w sześciu miejscach – przekazano w komunikacie.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaDrony
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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