Świat Ataki ukraińskich dronów w Rosji. Celem składy paliw i zakłady chemiczne Oprac. Mikołaj Stępień |

Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Portal Ukrinform przekazał, że w nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony uderzyły w składy paliw w Rybińsku w obwodzie jarosławskim. Miasto to znajduje się na północ od Moskwy i ponad 700 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Z kolei portal RBK Ukraina podał, że bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar. Według najnowszych informacji w atakach nikt nie ucierpiał.

Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Kolejne ataki na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie atakowały Ukrainę. Według Sił Powietrznych tego kraju okupanci użyli w atakach 98 dronów, z czego 91 zostało strąconych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej. Siedem bezzałogowców trafiło w cele w sześciu miejscach – przekazano w komunikacie.

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