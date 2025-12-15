Logo strona główna
Coraz więcej wiadomo o ofiarach śmiertelnych zamachu na plaży Bondi w Sydney. Są wśród nich rabin i ojciec pięciorga dzieci, 10-letnia dziewczynka, piłkarz lokalnego klubu, biznesmen oraz mężczyzna ocalały z Holokaustu. Część rannych wciąż walczy o życie w szpitalach.

Sprawcy niedzielnego zamachu terrorystycznego na plaży Bondi w Sydney zabili 15 osób - podały australijskie władze. Najmłodsza ofiara miała 10 lat, najstarsza - 87 lat. Do szpitali przewieziono ponad 40 osób, w tym dwóch policjantów. Funkcjonariusze są w stanie bardzo ciężkim, ale stabilnym.

Władze potwierdziły, że atak miał charakter terrorystyczny i antysemicki. Doszło do niego w momencie, kiedy zebrani na plaży australijscy Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy. Jak ujawniła policja, napastnicy to 50-letni ojciec i jego 24-letni syn. Pierwszy zginął na miejscu zdarzenia, drugi w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Lista ofiar zamachu w Sydney

Wciąż trwa ustalanie tożsamości ofiar śmiertelnych. Brytyjski media przygotowały listę osób, które zidentyfikowano do tej pory.

Rabin Eli Schlanger (41 lat) - był pierwszą zidentyfikowaną ofiarą. Pochodził z Londynu, był ojcem pięciorga dzieci. Pracował jako asystent rabina w centrum kultury żydowskiej Chabad of Bondi. W październiku Schlanger świętował narodziny najmłodszego dziecka.  Jego kuzyn opisał go jako "pełnego życia, energii, bardzo ciepłego i otwartego człowieka, który kochał pomagać innym".

Rabin Yaakov Levitan - jego śmierć potwierdziło centrum Chabad. Centrum nazwało go "popularnym koordynatorem" jego aktywności w Sydney. Levitan pracował także jako sekretarz w miejscowym sądzie rabinicznym Beth Din.

Alexander Kleytman - ocalały z Holokaustu, który w dzieciństwie wraz z matką i bratem wylądował na Syberii. Później wraz z żoną wyemigrował z Ukrainy do Australii. "Zginął zasłaniając ją (żonę) własnym ciałem przed kulami strzelca. Oprócz swojej żony, pozostawił dwoje dzieci i jedenaścioro wnuków" - napisało centrum Chabad na X.

Ruszył na napastnika. "Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"
Ruszył na napastnika. "Najbardziej niewiarygodna scena, jaką w życiu widziałem"

Dan Elkayam - obywatel Francji, członek klubu piłkarskiego Arncliffe Aurora Football Club w Sydney. Jego śmierć potwierdził francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot. "Dan był cenionym i głęboko szanowanym członkiem naszej społeczności piłkarskiej. Nasze myśli w tym niewyobrażalnie trudnym czasie są z jego rodziną, przyjaciółmi, współtowarzyszami i wszystkimi, którzy go kochali" - napisał jego klub na Instagramie.

Reuven Morrison - wyemigrował z byłego ZSRR do Australii w latach 70. Jak donosi "Guardian", powołując się na stronę Chabad.org, był "odnoszącym sukcesy biznesmenem, którego głównym celem było przekazywanie zarobionych pieniędzy na ulubione organizacje charytatywne". W wywiadzie dla ABC w 2024 roku Morrison powiedział, że doświadczył prześladowań jako Żyd w ZSRR, ale nie spodziewał się, że coś podobnego wydarzy się w Australii. - Przyjechaliśmy tutaj z przekonaniem, że Australia jest najbezpieczniejszym krajem na świecie i że Żydzi nie będą musieli doświadczać takiego antysemityzmu w przyszłości, (miejscem) gdzie możemy wychowywać nasze dzieci w bezpiecznym środowisku - mówił.

Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się także dziesięcioletnia dziewczynka, która trafiła do Sydney Children’s Hospital. Jej śmierć potwierdziła policja Nowej Południowej Walii, nie podając tożsamości.

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini przekazał w poniedziałek informację, że jedną z ofiar ataku była też obywatelka jego kraju. "Dziś żałoba dotarła również do Słowacji - wśród ofiar tego bezsensownego, brutalnego napadu była słowacka kobieta, Marika" - napisał na platformie X, potępiając zamach w Sydney.

Według doniesień mediów, powołujących się na izraelskie MSZ, wśród ofiar był również obywatel Izraela.

"Byliśmy naprawdę przerażeni. Nie wiedzieliśmy, skąd nadlatują kule"
"Byliśmy naprawdę przerażeni. Nie wiedzieliśmy, skąd nadlatują kule"

Ponad 40 rannych

Jak podaje "Guardian" 42 osoby zostały przewiezione do pobliskich szpitali, z czego 38 wciąż pozostaje pod opieką lekarzy. Pięć jest w stanie krytycznym, pozostałe w stanie poważnym, ale stabilnym.

Autorka/Autor: momo//mm

Źródło: Guardian, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MICK TSIKAS

AustraliaTerroryzm
