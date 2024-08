Wściekłość, niedowierzanie i frustracja. Postępy ukraińskich wojsk w rosyjskim obwodzie kurskim sprawiły, że dziesiątki tysięcy Rosjan opuściło swoje domy. Wielu z nich, na próżno czekając pomocy, krytykuje teraz rosyjskie władze i media. - Byliśmy pewni, że rosyjska armia nas ochroni - mówi w rozmowie z "Observer" Rosjanka, której rodzice mieszkają w pobliżu granicy z Ukrainą. - To przerażające gdy widzisz, że jesteś sam i nie masz się do kogo zwrócić - dodaje.

Wściekłość i niedowierzanie Rosjan

"Miejscowych władz nigdzie nie widać"

Cytowani przez brytyjskie media Rosjanie zwracają także uwagę na brak pomocy ze strony swoich władz. Antipowa wspomina, że mieszkańcy pogranicza zbierali wcześniej środki na stacjonujące tam wojsko. - Mieszkańcy przywozili im zaopatrzenie. Naprawdę wkurza mnie, że rząd i armia ciągle powtarzają, że żołnierze mają wszystko, czego potrzebują, podczas gdy my musieliśmy dokładać się do dronów i bielizny - zauważyła.

Tymczasem teraz, kiedy to mieszkańcy potrzebują pomocy, tej brak. - To wolontariusze pracują. Miejscowych władz nigdzie nie widać - narzeka Antipowa. - To przerażające, gdy widzisz, że jesteś sam i nie masz się do kogo zwrócić - dodaje, wspominając o braku pomocy w skontaktowaniu się ze swoimi rodzicami.