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Świat

Atak USA w Wenezueli. Zginął lider gangu Tren de Aragua

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Atak USA na Nino Guerrero
Uderzenie na przywódcę gangu Tren de Aragua
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Truth Social /@realDonaldTrump
Nino Guerrero, przywódca międzynarodowego gangu Tren de Aragua zginął w ataku przeprowadzonym przez siły Stanów Zjednoczonych - poinformował Donald Trump. Administracja USA wielokrotnie nakładała sankcje na tę organizację w związku z jej powiązaniami z przemytem narkotyków, handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy.

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego prezydent Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone przeprowadziły atak, w wyniku którego zginął ‌Hector Rusthenford Guerrero Flores, znany również jako Nino Guerrero - przywódca wenezuelskiego gangu więziennego Tren de Aragua.

"Z mojego polecenia Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych przeprowadziło szybkie i śmiercionośne uderzenie, aby skutecznie zlikwidować Nino Guerrero, niesławnego przywódcę Tren de Aragua, jednej z najbardziej krwawych organizacji terrorystycznych na świecie" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

"Działanie to było ściśle koordynowane z naszymi ⁠przyjaciółmi w Wenezueli, z którymi bardzo dobrze nam się pracuje" - dodał.

Wspólna operacja USA i Wenezueli

Nie wiadomo, kiedy dokładnie kiedy Stany Zjednoczone przypuściły to uderzenie. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał na X, że atak został przeprowadzony wcześniej w tym tygodniu. Potwierdził również, że lider wenezuelskiego gangu zginął na miejscu.

Jego śmierć potwierdziły też władze wenezuelskie. Poinformowały też, że akcja została przeprowadzona przy wsparciu specjalistycznych środków technicznych oraz w ramach współpracy i wymiany informacji wywiadowczych między władzami USA i Wenezueli.

Zginął przywódca gangu Tren de Aragua

Jak podał Reuters, administracja prezydenta Donalda Trumpa wielokrotnie nakładała sankcje na Guerrero i innych przywódców organizacji Tren de Aragua w związku z domniemanym udziałem w działalności przestępczej, takiej jak nielegalny przemyt narkotyków, handel ludźmi i pranie brudnych pieniędzy. Z kolei Departament Stanu USA uznał Tren de Aragua za zagraniczną organizację terrorystyczną.

Nino Guerrero - przywódca gangu Tren de Aragua
Nino Guerrero - przywódca gangu Tren de Aragua
Źródło zdjęcia: Reuters

Agencja dodała, że Trump uważa, iż organizacja Tren de Aragua koordynowała swoją działalność w Stanach Zjednoczonych z rządem Wenezueli pod przewodnictwem byłego już prezydenta Nicolasa Maduro. Administracja Trumpa powoływała się na te rzekome powiązania, aby uzasadnić deportację niektórych imigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych do więzienia o zaostrzonym rygorze w Salwadorze.

Według przedstawicieli policji z Ameryki Łacińskiej, na których powołuje się Reuters, grupa ta jest również powiązana z wymuszeniami, porwaniami, praniem brudnych pieniędzy, zabójstwami na zlecenie, przemytem oraz zorganizowanymi kradzieżami w sklepach detalicznych - od Panamy po Brazylię oraz wzdłuż korytarza andyjskiego.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
USAWenezuelaNarkotykiPrzemyt
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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