Rosyjski port w ogniu. Drugie uderzenie ukraińskich dronów Oprac. Mikołaj Stępień |

Pożar po ataku dronów na port w Tuapse Źródło: Reuters

Jak poinformowały w poniedziałek władze regionu krasnodarskiego, cytowane przez Reutersa, w wyniku ataku ukraińskich dronów w Tuapse co najmniej jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.

Na nagraniu udostępnionym przez agencję widać płonące budynki rafinerii znajdującej się w terminalu naftowym portu.

"W porcie wybuchł pożar. Obecnie wiadomo również, że odłamki dronów uszkodziły szyby w wielu budynkach na terenie miasta" – czytamy we wpisie gubernatora kraju krasnodarskiego Władimira Kondratiewa w serwisie Telegram.

Szef władz regionu dodał, że szyby zostały uszkodzone także w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu. Ponadto odłamki naruszyły instalację gazową.

Ukraina uderza w rosyjskie porty

Dowódca ukraińskich sił dronowych Robert Browdi przekazał we wpisie w serwisie Telegram, że ukraińskie wojsko uderzyło w rafinerię w Tuapse po raz drugi w ciągu niespełna tygodnia.

W czwartek władze regionu Krasnodarskiego informowały o uderzeniu ukraińskich dronów, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych.

Ukraina atakowała port w Tuapse już w listopadzie ubiegłego roku. Według brytyjskiego portalu śledczego The Insider, który powołał się na zdjęcia satelitarne, port ten odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rosyjskiej floty cieni - złożonej z przestarzałych, nieubezpieczonych tankowców, którymi Rosja transportuje ropę naftową, omijając międzynarodowe sankcje.

Z kolei w sobotę ukraińskie drony uderzyły m.in. w rosyjski port w Wysocku nad Morzem Bałtyckim, który eksportuje produkty ropopochodne.

