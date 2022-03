Witalij Kliczko: pod Kijowem trwają zacięte walki, celowo zabijani są cywile

Witalij Kliczko: wojsko broni naszej ziemi, cywile nieustraszenie protestują

Jedną z ofiar rosyjskiej agresji jest wójt Hostomla Jurij Pryłypko . - Zginął kiedy rozdawał chleb i leki. To mój kolega, którego dobrze znałem ze Stowarzyszenia Miast, z naszej współpracy. Wieczny odpoczynek. Był ze społecznością do ostatniego tchu. Dbał o ludzi" - powiedział Kliczko.

I zapewnił, że Kijów wysyła pomoc humanitarną do innych ukraińskich miast. - Kijów wysłał pomoc humanitarną do Czernihowa. Próbujemy dostarczyć ją do Buczy i Hostomla. (...) Stolica przygotowuje się do obrony. Razem damy radę! Chwała Ukrainie! - oświadczył mer.