Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ukraiński sztab generalny poinformował, że wokół Kijowa trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. W stolicy kraju w nocy z piątku na sobotą ogłoszono co najmniej trzy alarmy lotnicze. Próbując zablokować miasto Czernihów , wojska rosyjskie usiłowały zająć oddalone o kilkanaście kilometrów wsie Mychajło-Kozyubińske i Szestowica .

> W nocy z piątku na sobotę w kilku ukraińskich miastach doszło do wznowienia działań zbrojnych i ostrzałów - podała niemiecka agencja informacyjna dpa. - Dranie, nie dają nam spać - napisał gubernator południowoukraińskiego obwodu mikołajowskiego Witalij Kim na portalu Telegram. Kilka godzin wcześniej przekazał on ukraińskiej stacji telewizyjnej, że w mieście Mikołajów zginęła co najmniej jedna osoba. W mieście wybuchły też dwa pożary spowodowane ostrzałem rakietowym.