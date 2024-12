Nastolatek, oskarżony o zabójstwo trzech dziewczynek podczas ataku nożem w Southport w północnej Anglii, stanął przed sądem w Liverpoolu. Nie chciał zabrać głosu. Jego proces ma ruszyć 20 stycznia.

Axel Rudakubana milczał przed Sądem Koronnym w Liverpoolu gdy poproszono go o ustosunkowanie się do postawionych mu zarzutów zabójstwa 6-letniej Bebe King, 7-letniej Elsie Dot Stancombe i 9-letniej Alice Dasilvy Aguiar. Dziewczynki zginęły podczas ataku na dom kultury w Southport, małym mieście w północnej Anglii. Doszło do niego 29 lipca. Poza trzema ofiarami śmiertelnymi rannych zostało wówczas 10 innych osób.

Jak pisze Reuters milczenie oskarżonego jest traktowane jako nieprzyznanie się do zarzutów. Nastolatek nie przyznał się też do zarzutu przestępstwa terrorystycznego, jaki postawiono mu w związku z odnalezieniem u niego podręcznika szkoleniowego Al-Kaidy, ani do zarzutu produkcji śmiercionośnej trucizny, jaki usłyszał po przeszukaniu jego domu przez służby.

Alice, Bebe i Elsie zginęły podczas ataku na lokalny dom kultury Merseyside Police

Proces oskarżonego o atak na dom kultury w Southport ma ruszyć w styczniu

W środowym przesłuchaniu nastolatek wziął udział poprzez połączenie wideo. Przez większość czasu patrzył prosto przed siebie, od czasu do czasu kołysząc się na boki – opisuje zachowanie Rudakubany Reuters. CNN dodaje, że po raz pierwszy nie zasłaniał twarzy bluzą i momentami "wydawało się", że oskarżony się uśmiecha. Jak wskazuje agencja, proces Brytyjczyka ma rozpocząć się 20 stycznia. Oczekuje się, że potrwa on do czterech tygodni.

Wydarzenie wstrząsnęło Wielką Brytanią i doprowadziło do kilkudniowych zamieszek. Bezpośrednio po ataku w internecie zaczęły krążyć nieprawdziwe informacje sugerujące jakoby napastnik był muzułmańskim azylantem, który przypłynął do Wielkiej Brytanii łodzią w 2023 roku. Fałszywa narracja nt. tożsamości nożownika doprowadziła do wybuchu kilkudniowych zamieszek. W ich trakcie dochodziło do ataków na funkcjonariuszy policji, podpaleń hoteli, w których przebywali migranci czy ataków na meczety. W związku ze sprawą aresztowano ponad 1500 osób.

Po ataku w Southport przez Wielką Brytanię przeszła fala zamieszek Drik/Getty Images

