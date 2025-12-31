"Śmieszne" dowody Władimira Putina i wymowny wpis Donalda Trumpa

Ołeh Biłecki o rosyjskich oskarżeniach. "W interesie Ukrainy są rafinerie i infrastruktura" Źródło: TVN24

Rosyjskie MSZ podało w poniedziałek, że Ukraina przeprowadziła nalot dronowy na rezydencję Putina. Władze w Kijowie kategorycznie odrzuciły te oskarżenia. - Ukraina nie przeprowadziła ataku na rezydencję Władimira Putina, a przedstawione przez Moskwę nagranie mające udowodnić rzekomy nalot są śmieszne - komentował w środę rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj w rozmowie z agencją Reutera.

Oskarżenia Moskwy odrzucił wcześniej także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

- To jest śmieszne. Zarówno to, że przygotowanie tego zajęło im dwa dni, jak i to, że materiały, które próbują przedstawiać jako dowody, w zasadzie pokazują, że nie podchodzą poważnie nawet do sfabrykowania tej historii - powiedział Tychyj.

"Atak" na rezydencję Putina

W czasie spotkania z dziennikarzami, zorganizowanego w celu przekazania informacji o ataku, dowódca obrony przeciwlotniczej w rosyjskich Wojskach Powietrzno-Kosmicznych, generał Aleksandr Romanienkow, zaprezentował nagranie ukazujące szczątki drona oraz m.in. mapę, przedstawiającą rzekome trasy lotu i miejsca zestrzeleń ukraińskich bezzałogowców, jakoby użytych do ataku.

"Ta historia o rzekomym 'ataku na rezydencję' to kompletne kłamstwo mające na celu usprawiedliwienie kolejnych ataków na Ukrainę, w tym na Kijów, a także odmowy Rosji podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia wojny. Typowe rosyjskie kłamstwa" - napisał Zełenski na portalu X.

Wpis Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamieścił w środę wpis na swoim portalu Truth Social. Udostępnił artykuł "New York Post" zatytułowany: "Puste groźby Putina o 'ataku' pokazują, że to Rosja blokuje pokój" i zacytował go.

W poniedziałek prezydent USA powiedział że Putin poinformował go o rzekomym ukraińskim ataku, przez co Trump był "bardzo zły". Przyznał jednak, że możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.

