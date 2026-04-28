Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Monetyzacja nienawiści" w USA. Eksperci ostrzegają: przemoc będzie się pogłębiać

|
Interwencja służb bezpieczeństwa
"Monetyzacja nienawiści" w USA. Eksperci ostrzegają: przemoc będzie się pogłębiać
Źródło: TVN24
Po strzałach na balu korespondentów w USA nasilają się obawy. Coraz większa polaryzacja, podziały i łatwa dostępność do broni powodują, że coraz częściej polityczna niezgoda zamienia się w polityczną przemoc. Napastnicy i ofiary są po obu stronach politycznego sporu.

Kilka miesięcy temu w Chicago doszło do ostrych starć między protestującymi a służbami bezpieczeństwa - do podobnych zajść mogłoby dojść w każdym innym mieście Stanów Zjednoczonych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego". O co może chodzić w słowach Trumpa?

Po kolejnej próbie zamachu na Donalda Trumpa Amerykanie sami zadają sobie pytanie, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby w kraju zrobiło się spokojniej. Wydawało się, że punktem kulminacyjnym będzie szturm na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia 2021 roku, ale nawet wtedy społeczne nastroje nie opadły.

Melania Trump domaga się zwolnienia komika
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Melania Trump domaga się zwolnienia komika

- Nie sądzę, żeby przemoc polityczna zaczęła słabnąć. Uważam, że wręcz będzie się pogłębiać. To z powodu tak zwanej toksycznej polaryzacji. Większość ludzi postrzega zwolenników innej partii za wrogów - stwierdziła ekspertka do spraw ekstremizmu Barbara Walter z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. - Nie chcą, żeby na przykład ich dzieci się z nimi wiązały - zwróciła uwagę.

Zdaniem ekspertów nigdy wcześniej w historii USA nie dochodziło do tak wielu aktów przemocy, czy wręcz terroru o podłożu politycznym. Agresja stała się codziennością.

- Wystarczy posłuchać, jak sam prezydent i członkowie jego gabinetu mówią o wojnie, jak normalizują przemoc, której jesteśmy świadkami w wojnie w Iranie, jakby to była gra. Gdy ktoś mówi o unicestwieniu całego kraju, to to musi mieć wpływ. To wszystko się pogłębia, to poczucie, że przemoc jest akceptowalna - oceniła prawniczka i ekspertka ds. praw człowieka Areva Martin.

Przemoc słowna, ale i przemoc fizyczna wobec politycznych przeciwników, przestała zaskakiwać - jest wszechobecna i jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi uprawiania polityki.

- Widzimy monetyzację nienawiści. Ludzie na tym zarabiają, bo mają większą liczbę wyświetleń i większą liczbę obserwujących, gdy prowokują i gdy używają apokaliptycznego języka - powiedział historyk i politolog Tim Naftali. - Kiedy mówisz ludziom, że nie ma alternatywy, że nasza demokracja znalazła się nad przepaścią, to zasady etyczne się zmieniają i ludzie czują moralny nakaz działania - dodał.

Na portalach społecznościowych działa efekt kuli śniegowej - im więcej oglądasz treści na dany temat, tym częściej aplikacje podobne treści podsuwają. Internauci, zwłaszcza ci wyalienowani, coraz mocniej upewniają się w swoich radykalnych przekonaniach.

Oburzony Trump do dziennikarki: czekałem, aż to przeczytasz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oburzony Trump do dziennikarki: czekałem, aż to przeczytasz

- Sprawcami większości aktów terroru politycznego są młodzi mężczyźni, tak zwane samotne wilki, u których radykalizacja dokonała się pod wpływem internetu. Gdy połączymy łatwy dostęp do broni i brak regulacji portali społecznościowych, to polityczna przemoc będzie się tylko nasilać - podkreśliła Barbara Walter.

Akty przemocy politycznej w USA

Zaledwie siedem miesięcy temu zginął Charlie Kirk, skrajnie prawicowy aktywista znany z radykalnych poglądów - został zastrzelony podczas spotkania na Uniwersytecie w Utah. Rok temu mężczyzna podpalił rezydencję demokratycznego gubernatora Pensylwanii. Na szczęście nikt wtedy nie zginął.

Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej Donald Trump został trafiony w ucho. Zamachowiec zabił jednego z uczestników wiecu, a dwóch kolejnych ciężko ranił.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy przyjęcie z udziałem Trumpa było odpowiednio zabezpieczone? Coraz więcej pytań

Przykładów jest o wiele więcej. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że zmiana retoryki musi przyjść z góry, czyli od rządzących, bo często to oni przy pomocy mediów i portali społecznościowych określają, co publicznie jest dopuszczalne, a co nie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Joanna Stempień

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Yuri Gripas/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpDostęp do broni w USA
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wrócił do gry po 424 dniach. Znów doznał kontuzji
EUROSPORT
Tuapse (28.04.2026)
Pożar było widać z kosmosu. Ważna rosyjska rafineria znów płonie
Świat
Paulina Hennig-Kloska wraz z posłami na konferencji prasowej
Polska 2050 nie odpuszcza Hennig-Klosce. "Ultimatum nie robi na nas wrażenia"
Patryk Michalski
Zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 55 w Kałdowie pod Malborkiem
W zderzeniu trzech samochodów zginął mężczyzna
Trójmiasto
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar szkoły w Legionowie. Ewakuowano 230 osób
WARSZAWA
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
METEO
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar w miejscu tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Maciej Skorża nie jest już trenerem Urawa Red Diamonds
EUROSPORT
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
BIZNES
imageTitle
Magic blisko wielkiej sensacji. W Detroit liczą na cud z 2003 roku
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: oczekuję odrobiny szacunku
Polska
Tak o rekordowej zbiórce Łatwoganga w Polsce piszą za granicą
Światowe reakcje na polską zbiórkę. Jest apel znanej piosenkarki
Polska
imageTitle
Lider także poza parkietem. Ładny gest gwiazdora NBA
EUROSPORT
Łatwogang
Ćwierć miliarda to już przeszłość. Ogromny wzrost
Polska
Czaplice Wielkie w powiecie przasnyskim
Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta
WARSZAWA
imageTitle
Piłkarz Manchesteru United krok od wielkiego rekordu Premier League
EUROSPORT
Na razie akcja jest prowadzona tylko z zewnątrz
Pożar zabytkowego pałacu z XVIII wieku
Lubuskie
W Krakowie odbył się koncert "Sprawiedliwi-Uratowanym"
Oddali hołd Sprawiedliwym. "Jeden z ostatnich takich koncertów"
Kraków
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
METEO
1 godz 25 min
pc
Samorząd jak "House of Cards"? Odkrywamy kulisy lokalnej polityki
Dawid Rydzek
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
BIZNES
Łomiarz wychodzi na wolność
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. Dziś wychodzi z więzienia
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
BIZNES
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
BIZNES
imageTitle
Czas na półfinały Ligi Mistrzów. Na start wielki hit w Paryżu
EUROSPORT
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w Kijowie
"Trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji". Wezwali ambasadora Izraela
Świat
Abbas Aragczi, Władimir Putin
Putin: zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu
Świat
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance ma wątpliwości, krytykuje Pentagon. Co się dzieje na "zamkniętych spotkaniach"?
Świat
Karoline Leavitt na briefingu w Białym Domu
Rzeczniczka Białego Domu o strzałach na balu. Rzuca polityczne oskarżenia
Świat
Brytyjska para królewska i Trumpowie przed Białym Domem
Herbata u Trumpów, przyjęcie u ambasadora. Brytyjska para królewska w USA
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

