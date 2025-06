Jak skończył Saddam Husajn? Radzą przywódcy Iranu, by sobie "przypomniał"

10 lat temu powieszono Husajna. Irakowi to nie pomogło Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ostrzegam irańskiego dyktatora przed popełnianiem kolejnych zbrodni wojennych i odpalaniem rakiet na izraelskich cywilów. (Chamenei) powinien przypomnieć sobie los dyktatora państwa sąsiadującego z Iranem, który wybrał podobne podejście wobec Izraela - powiedział we wtorek Israel Kac. Słowa ministra obrony Izraela padły po irańskiej odpowiedzi na atak Izraela.

Husajn, do którego odwołał się Kac, rządził Irakiem w latach 1979-2003. Był zwolennikiem wyzwolenia Palestyny i zadeklarowanym przeciwnikiem Izraela. W 1980 roku wywołał wojnę z sąsiednim Iranem, a atakując Kuwejt w 1990 roku doprowadził do I wojny w Zatoce Perskiej. Krajem rządził w sposób autorytarny. Władzę stracił w wyniku interwencji USA. Za popełnione na obywatelach zbrodnie Husajn został skazany na karę śmierci. Egzekucję przeprowadzono 30 grudnia 2006 roku, w dniu muzułmańskiego święta Id al-Adha. Dyktatora stracono przez powieszenie.

Saddam Husajn (od lewej) po aresztowaniu w 2003 roku i na sali sądowej w roku 2004 Źródło: Archiwum TVN24

Jak zginął Saddam Husajn?

Przebieg egzekucji szczegółowo relacjonowano w mediach. W kilku stacjach, w tym publicznej telewizji Al Iraqiya udostępniono nawet materiały wideo z miejsca wykonania kary. Widzowie mogli zobaczyć Husajna z pętlą na szyi. Transmisję zakończono przed jego powieszeniem. Niedługo później do sieci trafiło kolejne, tym razem nieoficjalne nagranie. To pokazywało już całość egzekucji.

Treść filmu szczegółowo opisała redakcja "The Guardian". Zgodnie z relacją na wideo słychać, że jeszcze przed straceniem zebrani wykrzykiwali w stronę dyktatora, by ten "poszedł do diabła". Niektórzy zaczęli skandować imiona jego politycznych przeciwników. Husajn wdał się z nimi w krótką rozmowę, po czym zaczął odmawiać ostatnie modlitwy. Dokończyć nie zdążył. Kaci opuścili zapadnię. - Tyran upadł - wykrzyczano.

Saddam Husajn na dwa tygodnie przed straceniem, 2006 rok Źródło: NIKOLA SOLIĆ/EPA/PAP

Sposób, w jaki przeprowadzona została egzekucja - w tym fakt, iż została ona nagrana i rozpowszechniona - wywołał sprzeciw nawet wśród części przeciwników Husajna. Kontrowersje wzbudziły też późniejsze doniesienia o pośmiertnym zmaltretowaniu jego ciała. Talal Misrab, szef ochrony przy grobie dyktatora, w wywiadzie dla "The Times" stwierdził, że na zwłokach Husajna widział "sześć ran". Jego słowom zaprzeczyły władze w Bagdadzie. W styczniu 2007 roku w sieci pojawiło się kolejne nagranie powiązane z egzekucją. Ukazywało ono twarz martwego dyktatora.

Husajn został pochowany w rodzinnej wiosce Al-Audża. Jego grobowiec został kilka lat później zniszczony w wyniku prowadzonych w okolicy walk. Nie wiadomo, czy ciało dyktatora było wówczas w środku. Miejscowi sunnici twierdzą, że przenieśli je wcześniej w nieznane miejsce.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo