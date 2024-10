Atak Iranu "pretekstem do operacji"? Biden: nie poprę jej

Izrael może wykorzystać fakt, że został ostrzelany irańskimi rakietami jako pretekst, by wprowadzić w życie istniejący od 20 lat plan ataku na instalacje nuklearne Iranu - ostrzegł brytyjski tygodnik "Economist". Pytany o to Joe Biden powiedział, że nie poprze żadnego izraelskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne.

"Bezpośredni ostrzał rakietowy z Iranu może posłużyć za pretekst do rozpoczęcia takiej operacji, bowiem wielu przedstawicieli izraelskich władz i sił obronnych uważa, że nastał optymalny moment do przekształcenia strategicznego pejzażu w całym regionie" - wyjaśnił brytyjski tygodnik.

Jak pisze tygodnik, "Izrael zapewne uwzględnia w swoich kalkulacjach fakt, że trzy dni po kwietniowym ataku rakietowym Iranu jego siły zniszczyły najważniejszy irański radar, stanowiący kluczowy element obrony powietrznej, co ujawniło słabe strony strategii obronnej Teheranu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu już wielokrotnie usiłował przekonać generałów, że należy zaatakować instalacje nuklearne Iranu".

Z drugiej strony, jak napisał "Economist", powołując się na źródła we władzach Iranu - osłabienie Hezbollahu i "rozczłonkowanie" Hamasu przez siły Izraela "może skłonić Teheran do przyspieszenia prac nad bronią atomową".

Możliwe preludium do ataku na instalacje nuklearne Iranu

27 września dyrektorka brytyjskiego think tanku Chatham House, Bronwen Maddox, napisała, że "konfrontacja Izraela z Hezbollahem może być preludium do ataku na instalacje nuklearne Iranu, a izraelskie władze wielokrotnie zwracały się do USA z apelem o zlikwidowanie tych obiektów lub pomoc w takiej operacji".