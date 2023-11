Przeżyła atak Hamasu na festiwal. Teraz wróciła na miejsce masakry

24-letnia Aliza Samuel po blisko miesiącu wróciła na miejsce festiwalu, który stał się 7 października jednym z celów ataku Hamasu. Z terenu wydarzenia zabrano wtedy kilkaset ciał ofiar. Opowiedziała o bestialstwie terrorystów oraz o tym, jak ukrywała się, by przeżyć. - Każdy, kto przeżył ten dzień, musi opowiedzieć swoją historię. Nieważne, jak bardzo jest bolesna - mówiła.

7 października nad ranem Hamas zaatakował Izrael . Bojownicy przedarli się do tego kraju lądem, od strony morza i z powietrza, wystrzelili też tysiące pocisków. Ataki dotknęły wiele miejsc. Jednym z pierwszych była plenerowa impreza odbywająca się tej nocy w ramach Nova Festival na wiejskich terenach rolnych , około trzech kilometrów od granicy Izraela ze Strefą Gazy. Z terenu, na którym odbywał się festiwal, zabrano później co najmniej 260 ciał ofiar ataku.

"Świat musi wiedzieć, co tu się wydarzyło"

2023 Cable News Network All Right Reserved

Aliza napotyka leżące na ziemi opaski, które mieli na sobie uczestnicy wydarzenia 2023 Cable News Network All Right Reserved

2023 Cable News Network All Right Reserved

Miejsce festiwalu po ataku Hamasu 2023 Cable News Network All Right Reserved

Pokazała zarośla, w których ukrywała się wraz z przyjaciółką przez ponad trzy godziny. - Tutaj ukrywałyśmy się w krzakach przez kilka godzin. Widziałam to wszystko, ludzi ustawianych w rzędzie, zabijanych jeden po drugim. Moi przyjaciele stali jeden za drugim, a moja przyjaciółka błagała o darowanie życia. Miała 20 lat i błagała o życie. Prosiła, żeby jej nie zabijali. Nic ich to nie obchodziło. Śmiali się - opowiadała.

2023 Cable News Network All Right Reserved

Alisa ukrywała się w zaroślach przez prawie trzy godziny 2023 Cable News Network All Right Reserved

Mimo strachu musiały zachować ciszę. - Musiałam podczołgać się do mojej przyjaciółki i zakryć jej ręką usta. Nie mogłam pozwolić, żeby hałasowała, bo to oznaczałoby dla nas śmierć albo niewolę - mówiła. W tym czasie bojownicy Hamasu mordowali uczestników festiwalu. - Pytali dowódcę, których jeńców zabić, których nie. On decydował, oni strzelali im w głowy - dodała.