862 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Atak dronów sił specjalnych Ukrainy unieruchomił ważny dla przemysłu obronnego Rosji Oskolski Kombinat Elektrometalurgiczny (OEMK), znany z produkcji wysokiej jakości stali poinformowały ukraińskie media, powołując się na źródła w wywiadzie wojskowym. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Pięć osób zginęło, a co najmniej 34 zostały ranne w wyniku środowego ataku sił rosyjskich na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy . Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie mające pokazywać moment potężnej eksplozji oraz jej skutki.

> Biały Dom ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart łącznie 2,3 miliarda dolarów. To jedna z największych dotychczas przyjętych transz. W jej ramach Stany Zjednoczone przekażą między innymi amunicję artyleryjską, rakiety do systemów HIMARS i systemów obrony powietrznej ze swojego arsenału, a także zakupią dla Ukrainy duże liczby pocisków do systemów Patriot i NASAMS.