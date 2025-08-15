Skażony lek w szpitalach. Zmarło co najmniej 100 osób

Pokop: fentanyl jest 50 razy bardziej silny od heroiny, a 100 razy większy od morfiny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Po przyjęciu fentanylu u pacjentów rozwijały się infekcje i zapalenie płuc.

Argentyński rząd przekazał, że tym roku zmarło co najmniej 100 osób.

Krajowy Urzędu Leków, Żywności i Technologii Medycznych zamknął laboratorium HLB Pharma, producenta skażonej partii fentanylu.

Rzecznik prezydenta Argentyny Javiera Mileia oznajmił, że producent skażonej partii fentanylu, HLB Pharma, jest "odpowiedzialny za śmierć ponad stu osób".

Po wykryciu w jednym ze szpitali pałeczek zapalenia płuc oraz bakterii Ralstonia pickettii w fentanylu złożono skargę do argentyńskiego Krajowego Urzędu Leków, Żywności i Technologii Medycznych (Anmat). Rzecznik prezydenta podał w oświadczeniu, że Anmat zamknął laboratorium HLB Pharma i zakazał mu produkcji w lutym, a więc jeszcze przed pierwszym zgonem z powodu skażonego fentanylu, co nastąpiło w maju.

Skażony fentanyl podawano głównie na oddziałach intensywnej opieki medycznej w 19 ośrodkach służby zdrowia w stolicy kraju, Buenos Aires, a także w prowincji o tej samej nazwie oraz prowincjach Neuquen i Santa Fe. Po przyjęciu fentanylu u pacjentów rozwijały się infekcje i zapalenie płuc.

Dziennik "La Nacion" podał w środę, że śledztwem objęto co najmniej 24 osoby, w tym właściciela HLB Pharma Ariela Furfaro Garcię.

Epidemia uzależnień od fentanylu

Fentanyl to syntetyczny opioid o silnym działaniu znieczulającym. W ostatnich latach kojarzony jest z epidemią uzależnień w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiązany jest z dziesiątkami tysięcy przedawkowań rocznie. W medycynie stosuje się go powszechnie w leczeniu ostrego bólu i w anestezjologii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD