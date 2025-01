Kolejny kraj rozważa wyjście z WHO i porozumienia paryskiego

Javier Milei rozważa wycofanie Argentyny ze Światowej Organizacji Zdrowia i paryskiego porozumienia klimatycznego - informują lokalne media. W poniedziałek na taki krok zdecydował się Donald Trump. Przywódcy obu państw podzielają krytyczną opinię o WHO i sceptycyzm wobec zmian klimatycznych.

Javier Milei chce zacieśnić współpracę Argentyny ze Stanami Zjednoczonymi. By do tego doprowadzić, "zamierza posunąć się tak daleko, jak jego amerykański odpowiednik" - ocenia "El Mundo", odnosząc się do rzekomych planów opuszczenia Światowej Organizacji Zdrowia i paryskiego porozumienia klimatycznego przez południowoamerykańskie państwo.

Pisze też o tym argentyński dziennik "El Clarín". Gazeta powołuje się przy tym na informacje otrzymane od anonimowego, wysoko postawionego członka rządu. - Zamierzamy przeanalizować pozostanie w różnych organizacjach międzynarodowych. Wraz z inauguracją Trumpa nie jesteśmy już tak osamotnieni na świecie - mówi proszący o zachowanie anonimowości polityk.

Źródła brytyjskiego "Financial Times", który również opisał sprawę, określają możliwość opuszczenia porozumień paryskich przez Argentynę jako "bardzo prawdopodobną".

Odejście od porozumienia paryskiego nie będzie tak łatwe jak w USA

Javier Milei podziela sceptyczne stanowisko Donalda Trumpa wobec zmian klimatycznych. W czwartkowym przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos argentyński prezydent potępił międzynarodowy ruch ochrony środowiska, wpisując go w ideologię "woke". - Wokeizm wypaczył podstawową ideę ochrony środowiska dla korzyści ludzi i przekształcił ją w fanatyczny ekologizm, gdzie ludzie są rakiem, który musi być wyeliminowany, a rozwój gospodarczy jest niczym innym jak zbrodnią przeciwko naturze - przekonywał.

Jak jednak zauważa "The Guardian", w przypadku Argentyny odejście od porozumienia paryskiego nie będzie tak łatwe jak w USA. Cytowany przez brytyjski dziennik Oscar Soria, dyrektor think tanku Common Initiative, tłumaczy, że ponieważ "wszystkie ratyfikowane przez Argentynę traktaty międzynarodowe mają status konstytucyjny", do odejścia od umowy konieczna będzie zgoda parlamentu. Milei "nie zrobi tego jednym pociągnięciem pióra" - podkreśla ekspert.

Mniej skomplikowane miałoby być dla argentyńskiego prezydenta potencjalne wyjście ze struktur WHO - wskazuje "El Clarín". Zwraca też uwagę na krytyczne nastawienie Javiera Milei do Światowej Organizacji Zdrowia. Ten szczególnie negatywnie ocenia jej działalność w związku z pandemią COVID-19.

Javier Milei o przyszłości Argentyny w Mercosur

Sam Milei nie skomentował dotąd doniesień na temat rzekomych planów opuszczenia WHO i porozumienia paryskiego. Podczas trwającego w Davos Światowego Forum Ekonomicznego odniósł się on za to do przyszłości Argentyny w Mercosur, organizacji gospodarczej zrzeszającej państwa Ameryki Południowej. Prezydent przyznał, że byłby gotów wyprowadzić z niej kraj, jeśli obecność w grupie przeszkadzałaby w zawarciu dwustronnego porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Javier Milei nazywał siebie w przeszłości argentyńskim Trumpem. Obecnie utrzymuje z prezydentem USA serdeczne relacje. Znalazł się w gronie przywódców zaproszonych na jego poniedziałkową inaugurację. Był też pierwszym zagranicznym politykiem, z jakim Donald Trump spotkał się po wygraniu listopadowych wyborów.

ZOBACZ TEŻ: Javier Milei i argentyńska masakra piłą mechaniczną

Rozwiń

Czym jest porozumienie paryskie?

Porozumienie paryskie jest dokumentem wieńczącym 21. Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Jego zasadniczym celem jest ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi, następującego na skutek zmian klimatycznych. By go ograniczyć, w ramach traktatu przyjęto następujące założenia:

utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 st. Celsjusza w stosunku do epoki przedprzemysłowej

dążenie do tego, by ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie do 1,5 st. C

adaptacja i ograniczenie skutków zmian klimatu oraz redukcja emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi

poprawa zdolności radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu

uwzględnienie zgodności działań sektora finansowego z celami klimatycznymi

Porozumienie paryskie Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: El Clarín, El Mundo, Financial Times, The Guardian, PAP, tvn24.pl