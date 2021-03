Saudyjski sąd odrzucił apelację znanej obrończyni praw kobiet

10 lutego obrończyni praw kobiet Ludżajn al-Hazlul została warunkowo zwolniona z saudyjskiego więzienia po blisko trzech latach za kratami, jednak nałożono na nią pięcioletni zakaz podróży. Jak komentuje Associated Press, decyzja o utrzymaniu tej restrykcji dowodzi, że saudyjskie władze zabiegają o to, by uciszyć dysydentów i obrońców praw człowieka.