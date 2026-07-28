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Świat

Poruszająca prośba prezenterki do porywaczy matki

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Prezenterka NBC Savannah Guthrie i jej matka Nancy
Nancy Guthrie po raz ostatni była widziana 31 stycznia
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: NBC
Amerykańska prezenterka telewizyjna Savannah Guthrie po raz kolejny zaapelowała o pomoc w odnalezieniu swojej matki Nancy. - Dokonajcie właściwego wyboru - zwróciła się bezpośrednio do porywaczy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wkrótce minie pół roku od tajemniczego zniknięcia 84-latki.

- Zwracam się dziś z bardzo konkretną prośbą - tak Savannah Guthrie rozpoczęła nagranie, które opublikowała w poniedziałek wieczorem. - Minęło już wiele miesięcy, odkąd odebrano nam mamę. Nasza rodzina przeżywa męczarnie. Żyjemy w koszmarze, który nie ma końca - stwierdziła.

Popularna prezenterka stacji NBC podkreśliła, że rodzina Nancy Guthrie zrobiła wszystko, co w jej mocy, by ją odnaleźć i nigdy nie przestanie jej szukać. - Świat potrafi być okrutnym i bezlitosnym miejscem - dodała. - Proszę was, błagam was, byście teraz postąpili właściwie. Dokonajcie właściwego wyboru. Pomóżcie nam ją znaleźć. Powiedzcie, gdzie jej szukać. Naprawdę wierzę, że nigdy nie jest zbyt późno, by postąpić właściwie i pomóc nam położyć temu kres. Wierzę, że dla nas wszystkich, nieważne gdzie byliśmy i co robiliśmy, istnieje droga powrotu do domu. Proszę, dokonajcie właściwego wyboru - zakończyła nagranie.

Porwanie matki znanej prezenterki

Savannah Guthrie wielokrotnie apelowała o informacje na temat swojej matki, wyznaczyła również nagrodę w wysokości miliona dolarów. 84-letnia matka prezenterki po raz ostatni była widziana 31 stycznia tego roku. Krewni zgłosili jej zaginięcie dzień później podkreślając, że - ze względu na ograniczoną sprawność ruchową - kobieta nie mogła samodzielnie opuścić swojego domu nieopodal Tucson w stanie Arizona. Wiadomo, że zostały w nim przedmioty niezbędne jej w codziennym funkcjonowaniu, w tym aparat słuchowy, leki, portfel i telefon komórkowy. Na progu budynku śledczy znaleźli krew należącą do Guthrie.

Dochodzenie w sprawie jej porwania od kilku miesięcy prowadzi FBI oraz śledczy z hrabstwa Pima. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany w związku ze sprawą. "Sprawa ta jest nadal badana pod kątem porwania dla okupu" - zaznaczyło FBI w oświadczeniu opublikowanym na początku lipca. Biuro szeryfa hrabstwa Pima potwierdziło we wtorkowej publikacji stacji BBC, że śledztwo trwa.

Poszukiwania Nancy Guthrie
Poszukiwania Nancy Guthrie
Źródło zdjęcia: CNN

Redagował AM

Źródło: Reuters, CBS News, tvn24.pl
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Tagi:
USAzaginięciazaginieniMediaTelewizja
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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