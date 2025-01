Blinken o pomyśle Trumpa: nie powinniśmy tracić dużo czasu na rozmowy o nim

- Myślę, że jedną z podstawowych wartości, jakie wnieśliśmy do naszej pracy w ciągu ostatnich czterech lat, jest to, że jesteśmy silniejsi, jesteśmy skuteczniejsi i osiągamy lepsze wyniki, gdy ściśle współpracujemy z naszymi sojusznikami, nie mówiąc ani nie robiąc rzeczy, które mogą ich zrazić - podkreślił.

Blinken: Putin będzie chciał wykorzystać ewentualne zawieszenie broni

Blinken ostrzegł, że przywódca Rosji Władimir Putin spróbuje wykorzystać zawieszenie broni na Ukrainie do odbudowy sił rosyjskich i do ponownego ataku na ten kraj.

Blinken o słowach Muska: ma prawo wyrażać swoje opinie

Szef amerykańskiej dyplomacji odniósł się także do deklaracji bliskiego współpracownika Trumpa, miliardera Elona Muska, który udziela wsparcia kilku skrajnie prawicowym politykom w Europie. - On wypowiada się jako prywatny obywatel – skomentował Blinken. - Prywatni obywatele w naszym kraju mogą mówić, co chcą. On, jak każdy Amerykanin, ma prawo wyrażać swoje opinie - dodał.