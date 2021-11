Pierwsze lądowanie samolotu airbus A340 na Antarktydzie. "Przejdzie do historii"

Samolot airbus A340 wyleciał z Kapsztadu w Republice Południowej Afryki 22 listopada. Po pięciu godzinach lotu załoga, na czele z kapitanem i wiceprezesem linii Hi Fly Carlosem Mirpurim, wylądowała na pasie startowym na Antarktydzie. Jak podał brytyjski "Independent", na pokładzie maszyny znajdowali się członkowie obozu Wolf's Fang, ośrodka prowadzonego przez firmę organizującą wycieczki turystyczne na Antarktydę. - Pierwszy raz airbus A340 wylądował na Antarktydzie. To przejdzie do historii – mówił pilot do towarzyszy z załogi po lądowaniu. Zarejestrowano to na nagraniu, które agencja Reutera udostępniła w sobotę.