Pożar 400-letniego hotelu. Według świadków mieszkało w nim "wielu ukraińskich uchodźców"

Pożar wybuchł ok. godz. 1 w nocy przy ulicy North Street w Midhurst w angielskim hrabstwie West Sussex. Jak relacjonuje Sky News, ogień pojawił się na dachu sąsiedniego budynku, po czym objął swoim zasięgiem również ponad 400-letnią kamienicę, w której znajduje się hotel Angel Inn. Według informacji stacji na miejsce przybyło początkowo dziesięć zastępów straży pożarnej, później do gaszenia pożaru wysłano jeszcze cztery dodatkowe wozy.

"Ponad 30 osób zostało ewakuowanych z budynku, a strażacy ciężko pracują, by opanować pożar" - przekazała na Twitterze nad ranem straż pożarna z hrabstwa West Sussex. W kolejnym poście, opublikowanym przed godz. 9, strażacy poinformowali, że pożar, określony we wpisie jako "znaczący", wciąż jest gaszony, jednak "zmniejsza się". Jak widać na zdjęciach z miejsca zdarzenia, zniszczeniu uległy przede wszystkim dach i górne piętra budynku.

Uchodźcy z Ukrainy byli w hotelu

Richard Abbott, szef lokalnej straży pożarnej, w nagraniu dołączonym do jednego z twitterowych postów zaapelował do mieszkańców Midhurst, by nie zbliżali się do płonącego hotelu. - Jest za wcześnie, by określić przyczynę pożaru, jednak gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczny, postaramy się ją ustalić - powiedział Abbott.