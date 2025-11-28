Logo strona główna
Świat

Merkel: nie obwiniam Polski. Była kanclerz mówi o "fake newsach"

Angela Merkel
Sikorski na pytanie o wywiad Merkel: taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi
Źródło: TVN24
Zarzuty wobec Angeli Merkel, że obwinia Polskę i kraje bałtyckie o wybuch wojny w Ukrainie, pojawiły się po wywiadzie, jakiego udzieliła na początku października węgierskiemu kanałowi Partizan, i po jego nagłośnieniu przez niemiecki dziennik "Bild". W nowym wywiadzie była kanclerz Niemiec odnosi się do tej kwestii.

Angela Merkel udzieliła wywiadu niemieckiej stacji telewizyjnej Phoenix. Rozmowa ukazała się w czwartek. Była kanclerz Niemiec podkreśliła w niej, że nie obarcza Polski ani krajów bałtyckich współodpowiedzialnością za atak Rosji na Ukrainę. Zaznaczyła, że sugestie na ten temat to "fake newsy" - opisuje rozmowę "Politico".

Zarzuty wobec Merkel o tym, że obwinia ona te kraje o wybuch wojny w Ukrainie, pojawiły się m.in. po wywiadzie, jakiego udzieliła na początku października węgierskiemu kanałowi internetowemu Partizan. Omówienie rozmowy opublikowała wówczas m.in. niemiecka gazeta "Bild", która napisała, że była kanclerz w rozmowie "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później".

W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły. Sama Merkel przez ostatnie tygodnie nie zabierała jednak głosu w sprawie burzy, jaka wybuchła w następstwie jej rzekomej wypowiedzi.

Sikorski reaguje na wywiad z Merkel. "Zapomniała o tym"
Sikorski reaguje na wywiad z Merkel. "Zapomniała o tym"

Polska

Merkel: nie obwiniam Polski

Dopiero w czwartkowej rozmowie Merkel odniosła się do tych zarzutów. Stwierdziła, że jej wypowiedź została przeinaczona. - To była dyskusja na temat wydarzeń w porządku chronologicznym, tak jak zostały opisane w mojej książce "Freiheit" ("Wolność"). Przez cały rok nikt nie miał z tym żadnego problemu (...). A potem wybuchła wielka burza, bo prawie nikt już nie czyta oryginału - powiedziała była kanclerz.

Pytana o to, czy miała na celu obarczanie winą za wybuch wojny Polski lub państw bałtyckich, odparła: - Nie. Wszyscy zawiedliśmy. Ja, wszyscy inni. Wszystkim nam nie udało się zapobiec tej wojnie, także w naszych rozmowach z Amerykanami - podkreśliła.

Co mówiła Merkel wcześniej

W październikowym wywiadzie dla węgierskiego Partizan Merkel powiedziała, że w czerwcu 2021 roku odniosła wrażenie, iż Putin "nie traktuje już poważnie porozumień mińskich" (z lat 2014-15 - red.), mających doprowadzić do rozwiązania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. Dodała, że z tego powodu wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem "chciała nowego formatu", by "bezpośrednio jako Unia Europejska rozmawiać z Putinem".

- Niektórzy nie poparli tego pomysłu. Były przeciwko temu przede wszystkim państwa bałtyckie, a także Polska, ponieważ obawiały się one, że nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować. W każdym razie nie doszło do tego. Potem odeszłam ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina - wspominała Merkel. Dodała, że teraz nie dowiemy się, "co by było", gdyby jej propozycja weszła w życie.

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

Gabriela Sieczkowska
Co naprawdę powiedziała Angela Merkel o Polsce i wojnie Putina

Co naprawdę powiedziała Angela Merkel o Polsce i wojnie Putina

W wywiadzie z czwartku Merkel rozwinęła tę wypowiedź, dodając że kilka dni przed tym, jak przedstawiła swoją propozycję na posiedzeniu Rady Europejskiej, prezydent USA Joe Biden spotkał się z Władimirem Putinem. - Po prostu nie uważałam za dobre, że my, Europejczycy, sami również nie szukaliśmy rozmowy z Putinem i pozostawialiśmy to całkowicie amerykańskiej administracji - oceniła. Zaznaczyła, że w jej wypowiedzi nie było żadnego "przypisywania winy" za odpowiedzialność za wojnę Polsce czy krajom bałtyckim.

Mieli nie bronić parlamentu na Krymie, bo "było takie zalecenie Merkel"

Mieli nie bronić parlamentu na Krymie, bo "było takie zalecenie Merkel"

Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?

Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Politico, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL KAPPELER/DPA/PAP

